Axios: Иран нанесет удар по Израилю в ответ на гибель Хании 5 августа

На фоне возможной атаки Ирана страны региона посетит глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла, отмечает портал со ссылкой на чиновников США. Поездка генерала на Ближний Восток была запланирована еще до эскалации, но Курилла может использовать ее для защиты от нападения Ирана, как это произошло в апреле. В ночь на 14 апреля Тегеран выпустил по территории Израиля около 300 снарядов, а израильские военные утверждали, что перехватили 99% из них.