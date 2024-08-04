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Axios: Иран нанесет удар по Израилю в ответ на гибель Хании 5 августа

Ведомости

Иран в ответ на гибель главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании может ударить по Израилю 5 августа, заявили три официальных лица в США и Израиле. Об этом пишет Axios.

На фоне возможной атаки Ирана страны региона посетит глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла, отмечает портал со ссылкой на чиновников США. Поездка генерала на Ближний Восток была запланирована еще до эскалации, но Курилла может использовать ее для защиты от нападения Ирана, как это произошло в апреле. В ночь на 14 апреля Тегеран выпустил по территории Израиля около 300 снарядов, а израильские военные утверждали, что перехватили 99% из них.

Предполагаемый удар Ирана произойдет той же схеме, что и апрельское нападение, считают американские чиновники. Но потенциально атака может стать более масштабной, в том числе ожидается участие ливанской группировки «Хезболла». 

По данным Axios, Курилла посетит в том числе Израиль, а ключевой остановкой станет Иордания, которая весной помогла перехватить иранские беспилотники.

Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Группировка «Хамас» возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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