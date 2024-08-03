В КСИР заявили о мести Ирана за смерть Хании в соответствующее время

В КСИР заявили о мести Ирана за смерть Хании в соответствующее времяВ заявлении говорится, что убийство организовано Израилем при поддержке США
Иран пообещал отомстить за смерть главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании в соответствующее время и в соответствующем месте. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Согласно заявлению, Хания был убит выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг. Убийство было организовано Израилем при поддержке США, считают в КСИР.
3 августа газета New York Times сообщила, что Иран начал масштабное расследование убийства Хании, арестованы более двух десятков человек, в том числе высокопоставленные офицеры разведки и военные чиновники. Двое иранских официальных лиц заявили, что расследование убийства Хании ведет специализированное подразделение КСИР.
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Группировка «Хамас» возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала случившееся терактом.
Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». 2 августа в Дохе прошли прощание с Ханией и его похороны.