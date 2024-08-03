NYT: в Иране после гибели Хании задержаны десятки сотрудников сферы безопасности
Иран начал масштабное расследование убийства главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании, арестованы более двух десятков человек, в том числе высокопоставленные офицеры разведки и военные чиновники, пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом.
Двое иранских официальных лиц заявили, что расследование убийства Хании ведет специализированное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По их словам, идет поиск подозреваемых, которые позволят определить членов группы, спланировавших и осуществивших убийство главы политбюро группировки.
После гибели Хании иранские агенты безопасности «прочесали каждый дюйм» гостевого дома в Тегеране, поместили его сотрудников на карантин, а также арестовали некоторых из них и конфисковали у них все электронные устройства, рассказали собеседники NYT. Агенты также допросили старших военных и разведывательных чиновников, которые отвечают за безопасность столицы. Некоторых из них поместили под арест до завершения расследования, сообщили источники в Иране.
Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». 2 августа в Дохе прошли прощание с Ханией и его похороны.
США знали о планах Израиля совершить убийство главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании, заявил министр информации и национальной безопасности Ирана Ходжат-оль-ислам Исмаил Хатиб. По его словам, США «дали зеленый свет» Израилю на нападение на Ханию. Власти США утверждали, что непричастны к убийству Хании.