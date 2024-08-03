NYT: в Иране после гибели Хании задержаны десятки сотрудников сферы безопасности

После гибели Хании иранские агенты безопасности «прочесали каждый дюйм» гостевого дома в Тегеране, поместили его сотрудников на карантин, а также арестовали некоторых из них и конфисковали у них все электронные устройства, рассказали собеседники NYT. Агенты также допросили старших военных и разведывательных чиновников, которые отвечают за безопасность столицы. Некоторых из них поместили под арест до завершения расследования, сообщили источники в Иране.