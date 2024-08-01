В МИДе Ирана заявили о праве ответить на убийство главы политбюро «Хамаса»

Хании был убит 30 июля. Погиб также один из его телохранителей. Ведется расследование произошедшего, уточнили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Кани заявил, что Израиль «перешел красную черту», поставив «под угрозу» мир в регионе и на международной арене.