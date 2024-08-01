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В МИДе Ирана заявили о праве ответить на убийство главы политбюро «Хамаса»

Ведомости

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о праве Тегерана ответить на убийство главы политбюро «Хамас» Исмаила Хании, сообщает ТАСС.

Хании был убит 30 июля. Погиб также один из его телохранителей. Ведется расследование произошедшего, уточнили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Кани заявил, что Израиль «перешел красную черту», поставив «под угрозу» мир в регионе и на международной арене.

«Исламская Республика Иран, несомненно, будет использовать свое неотъемлемое и законное право на защиту своей территориальной целостности и национального единства», – заявил иранский дипломат.

Лавров заверил, что все стороны конфликта должны не допустить эскалацию, которая может привести к увеличению жертв среди мирного населения.

Исмаилу Хании был 61 год. С 2006 по 2007 г. занимал пост премьер-министра Палестинской национальной администрации. В 2018 г. госдеп США признал его террористом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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