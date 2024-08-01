В МИДе Ирана заявили о праве ответить на убийство главы политбюро «Хамаса»
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о праве Тегерана ответить на убийство главы политбюро «Хамас» Исмаила Хании, сообщает ТАСС.
Хании был убит 30 июля. Погиб также один из его телохранителей. Ведется расследование произошедшего, уточнили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Кани заявил, что Израиль «перешел красную черту», поставив «под угрозу» мир в регионе и на международной арене.
«Исламская Республика Иран, несомненно, будет использовать свое неотъемлемое и законное право на защиту своей территориальной целостности и национального единства», – заявил иранский дипломат.
Лавров заверил, что все стороны конфликта должны не допустить эскалацию, которая может привести к увеличению жертв среди мирного населения.
Исмаилу Хании был 61 год. С 2006 по 2007 г. занимал пост премьер-министра Палестинской национальной администрации. В 2018 г. госдеп США признал его террористом.