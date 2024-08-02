В Иране заявили, что США знали о планах Израиля по убийству Хании

Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Власти США утверждают, что непричастны к убийству Хании. Израильские военные не комментируют случившееся.