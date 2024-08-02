В Иране заявили, что США знали о планах Израиля по убийству Хании
США знали о планах Израиля совершить убийство главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании. Об этом заявил министр информации и национальной безопасности Ирана Ходжат-оль-ислам Исмаил Хатиб, передает IRNA.
По его словам, США «дали зеленый свет» Израилю на нападение на Ханию.
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Власти США утверждают, что непричастны к убийству Хании. Израильские военные не комментируют случившееся.
Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». 2 августа в Дохе проходят прощание с Ханией и его похороны.
Кремль осудил атаку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что подобные действия направлены «против попыток установления мира в регионе» и могут «существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию». В МИД РФ назвали гибель Хании неприемлемым политическим убийством.