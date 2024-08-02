Байден: убийство лидера «Хамаса» не способствует переговорам о прекращении огня
Президент США Джо Байден заявил, что убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании не способствует достижению перемирия в Газе. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Это не помогает», – сказал Байден журналистам, когда его спросили, не разрушило ли убийство Хании шансы на соглашение о прекращении огня.
Байден также сообщил, что ранее у него состоялся прямой разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах».