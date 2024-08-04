Министр обороны Израиля заявил о готовности к отражению атаки Ирана

«Мы очень хорошо подготовлены с точки зрения обороны, на земле и в воздухе, и мы готовы действовать быстро, чтобы атаковать или ответить. <...> Если они посмеют напасть на нас, то заплатят высокую цену», – подчеркнул Галант.