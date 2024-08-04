Министр обороны Израиля заявил о готовности к отражению атаки Ирана
Израиль хорошо подготовлен к обороне, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант на фоне ожидающейся атаки со стороны Ирана, передает The Times Of Israel.
«Мы очень хорошо подготовлены с точки зрения обороны, на земле и в воздухе, и мы готовы действовать быстро, чтобы атаковать или ответить. <...> Если они посмеют напасть на нас, то заплатят высокую цену», – подчеркнул Галант.
4 августа Axios со ссылкой на источники сообщил, что Иран в ответ на гибель главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании может ударить по Израилю 5 августа.
Предполагаемый удар Ирана произойдет по той же схеме, что и апрельское нападение, считают американские чиновники. Но потенциально атака может стать более масштабной, в том числе ожидается участие ливанской группировки «Хезболла».
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Группировка «Хамас» возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте».