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Министр обороны Израиля заявил о готовности к отражению атаки Ирана

Ведомости

Израиль хорошо подготовлен к обороне, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант на фоне ожидающейся атаки со стороны Ирана, передает The Times Of Israel.

«Мы очень хорошо подготовлены с точки зрения обороны, на земле и в воздухе, и мы готовы действовать быстро, чтобы атаковать или ответить. <...> Если они посмеют напасть на нас, то заплатят высокую цену», – подчеркнул Галант.

4 августа Axios со ссылкой на источники сообщил, что Иран в ответ на гибель главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании может ударить по Израилю 5 августа.

Предполагаемый удар Ирана произойдет по той же схеме, что и апрельское нападение, считают американские чиновники. Но потенциально атака может стать более масштабной, в том числе ожидается участие ливанской группировки «Хезболла».

Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Группировка «Хамас» возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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