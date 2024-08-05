Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Ynet: Израиль рассматривает возможность превентивного удара по Ирану

Ведомости

Израиль может нанести превентивный удар для сдерживания Ирана, если разведка представит неопровержимые доказательства, что Тегеран готовится к нападению. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источник. 

Утверждается, что возможность нанести превентивный удар «зависит от многих переменных», включая его целесообразность. По словам источника, этот вариант находится на рассмотрении, но точного решения не принято. Если Израиль узнает о подготовке Ирана к атаку, то сделает все для сдерживания, в частности, «перехватит атаку в воздухе», добавил собеседник.

Times of Israel со ссылкой на репортаж Channel 12 пишет, что израильские службы безопасности также рассматривают возможность превентивных действий, «в том числе в отношении Ливана или, возможно, в других местах по мере необходимости».

Вечером 4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководством армии и спецслужб, чтобы оценить ситуации в рамках подготовки к предотвращению возможного удара Ирана. На встрече присутствовали министр обороны Йоав Галант, начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, руководитель разведки «Моссад» Давид Барнеа и глава контрразведки Ронен Бар.

Иран обещает ответить Израилю на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании, который погиб 31 июля в Тегеране. «Хамас» возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала случившееся терактом. Израиль при этом не комментирует обвинения.

По данным The Wall Street Journal, Иран отверг призывы США и ряда арабских государств проявить сдержанность при реализации атаки на Израиль. Как утверждает газета, иранские дипломаты заявили, что им все равно, если их ответная атака по Израилю приведет к началу полномасштабной войны.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных