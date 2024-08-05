Ynet: Израиль рассматривает возможность превентивного удара по Ирану

Утверждается, что возможность нанести превентивный удар «зависит от многих переменных», включая его целесообразность. По словам источника, этот вариант находится на рассмотрении, но точного решения не принято. Если Израиль узнает о подготовке Ирана к атаку, то сделает все для сдерживания, в частности, «перехватит атаку в воздухе», добавил собеседник.