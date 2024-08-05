Ynet: Израиль рассматривает возможность превентивного удара по Ирану
Израиль может нанести превентивный удар для сдерживания Ирана, если разведка представит неопровержимые доказательства, что Тегеран готовится к нападению. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источник.
Утверждается, что возможность нанести превентивный удар «зависит от многих переменных», включая его целесообразность. По словам источника, этот вариант находится на рассмотрении, но точного решения не принято. Если Израиль узнает о подготовке Ирана к атаку, то сделает все для сдерживания, в частности, «перехватит атаку в воздухе», добавил собеседник.
Times of Israel со ссылкой на репортаж Channel 12 пишет, что израильские службы безопасности также рассматривают возможность превентивных действий, «в том числе в отношении Ливана или, возможно, в других местах по мере необходимости».
Вечером 4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководством армии и спецслужб, чтобы оценить ситуации в рамках подготовки к предотвращению возможного удара Ирана. На встрече присутствовали министр обороны Йоав Галант, начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, руководитель разведки «Моссад» Давид Барнеа и глава контрразведки Ронен Бар.
Иран обещает ответить Израилю на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании, который погиб 31 июля в Тегеране. «Хамас» возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала случившееся терактом. Израиль при этом не комментирует обвинения.
По данным The Wall Street Journal, Иран отверг призывы США и ряда арабских государств проявить сдержанность при реализации атаки на Израиль. Как утверждает газета, иранские дипломаты заявили, что им все равно, если их ответная атака по Израилю приведет к началу полномасштабной войны.