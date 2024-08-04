WSJ: Иран отверг призывы к сдержанности в контексте планируемой атаки на Израиль

Арабские и американские дипломаты, как отмечает издание, пытаются сдержать эскалацию насилия в регионе. Иран же расследует убийство Хании, чтобы выявить недостатки в собственной системе безопасности. Ситуацию усугубляет тот факт, что за несколько часов до взрыва в Тегеране Израиль нанес удар по Ливану, в результате которого был убит один из крупных командиров «Хезболлы», шиитской группировки из Ливана, которую поддерживает Иран.