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WSJ: Иран отверг призывы к сдержанности в контексте планируемой атаки на Израиль

Ведомости

Иран отверг призывы США и ряда арабских государств проявить сдержанность при реализации атаки на Израиль, которую он начал планировать после убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Арабские и американские дипломаты, как отмечает издание, пытаются сдержать эскалацию насилия в регионе. Иран же расследует убийство Хании, чтобы выявить недостатки в собственной системе безопасности. Ситуацию усугубляет тот факт, что за несколько часов до взрыва в Тегеране Израиль нанес удар по Ливану, в результате которого был убит один из крупных командиров «Хезболлы», шиитской группировки из Ливана, которую поддерживает Иран.

По данным WSJ, иранские дипломаты заявили своим иностранным коллегам, что им все равно, если их ответная атака по Израилю приведет к началу полномасштабной войны. Просьба о деэскалации была передана американцами Ирану через дипломатов других стран, в послании также говорилось, что США призывают к деэскалации и Израиль.

Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Группировка «Хамас» возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала случившееся терактом.

Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте». Израиль связал эти атаки с ракетным ударом по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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