WSJ: Иран отверг призывы к сдержанности в контексте планируемой атаки на Израиль
Иран отверг призывы США и ряда арабских государств проявить сдержанность при реализации атаки на Израиль, которую он начал планировать после убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Арабские и американские дипломаты, как отмечает издание, пытаются сдержать эскалацию насилия в регионе. Иран же расследует убийство Хании, чтобы выявить недостатки в собственной системе безопасности. Ситуацию усугубляет тот факт, что за несколько часов до взрыва в Тегеране Израиль нанес удар по Ливану, в результате которого был убит один из крупных командиров «Хезболлы», шиитской группировки из Ливана, которую поддерживает Иран.
По данным WSJ, иранские дипломаты заявили своим иностранным коллегам, что им все равно, если их ответная атака по Израилю приведет к началу полномасштабной войны. Просьба о деэскалации была передана американцами Ирану через дипломатов других стран, в послании также говорилось, что США призывают к деэскалации и Израиль.
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Группировка «Хамас» возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала случившееся терактом.
Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте». Израиль связал эти атаки с ракетным ударом по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.