Израиль заявил о ликвидации одного из командиров «Хамас»

По данным военных, ликвидированный командир отвечал за запуски снарядов из Ливана в сторону израильской территории. Он был командиром военных сил в лагере Айн аль-Хильва, расположенном в районе Сидона, и отвечал за вербовку и подготовку боевиков для нападения на еврейское государство.