Израиль заявил о ликвидации одного из командиров «Хамас»
Самолет ВВС Израиля нанес удар в районе Сидона в Ливане и ликвидировал старшего командира «Хамас» в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
По данным военных, ликвидированный командир отвечал за запуски снарядов из Ливана в сторону израильской территории. Он был командиром военных сил в лагере Айн аль-Хильва, расположенном в районе Сидона, и отвечал за вербовку и подготовку боевиков для нападения на еврейское государство.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.