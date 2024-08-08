Нетаньяху: гибель лидеров «Хамаса» повысила шансы на достижение сделки по Газе
Шансы заключить мирное соглашение о прекращении огня в секторе Газа возросли после гибели «некоторых экстремистских элементов». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Time.
«Я думаю, что они увеличились, потому что некоторые из более экстремистских элементов, выступающих против сделки, больше не с нами», – уточнил Нетаньяху.
Так он ответил на вопрос о шансах на перемирие после ликвидации главы политбюро палестинской радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и командира шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукера.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа Шукера, Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 5 августа, что удар Ирана по Израилю может произойти в ближайшие 24-28 часов. На следующий день лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил о подготовке совместной атаки на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана.