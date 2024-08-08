CNN: «Хезболла» готова нанести удар по Израилю независимо от Ирана
Ливанская группировка «Хезболла» все больше склоняется к тому, чтобы нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой два источника, знакомых с разведданными.
По словам одного из источников, группировка продвигается в своем планировании удара быстрее, чем Иран, и собирается нанести его в ближайшие дни. Иран, тем временем, все еще находится в процессе разработки своих ответных мер, сообщили CNN несколько официальных лиц. Один из американских военных чиновников рассказал телеканалу, что Иран завершил не все приготовления, которые США ожидали бы увидеть перед крупным нападением на Израиль.
Учитывая близость Ливана к Израилю, который является его непосредственным соседом на севере, «Хезболла» может действовать практически без предупреждения, чего нельзя сказать об Иране, считает источник CNN. Собеседник телеканала отметил, что между Ираном и «Хезболлой» нет согласия в вопросах дальнейших действий.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
7 августа Организация исламского сотрудничества созвала внеочередное заседание на уровне министров иностранных дел, чтобы рассмотреть продолжающийся израильско-палестинский конфликт. По итогам встречи, прошедшей в Джидде (Саудовская Аравия), был подготовлен проект итогового коммюнике, в котором осуждаются действия Израиля и подтверждается солидарность с палестинским народом. Важным пунктом коммюнике стало осуждение убийства Хании. ОИС возложила ответственность за этот акт на Израиль, назвав его чудовищным преступлением и нарушением международного права и Устава ООН. Организация предупредила, что подобные действия Израиля подрывают региональную безопасность и стабильность.