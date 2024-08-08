CNN: «Хезболла» готова нанести удар по Израилю независимо от Ирана

По словам одного из источников, группировка продвигается в своем планировании удара быстрее, чем Иран, и собирается нанести его в ближайшие дни. Иран, тем временем, все еще находится в процессе разработки своих ответных мер, сообщили CNN несколько официальных лиц. Один из американских военных чиновников рассказал телеканалу, что Иран завершил не все приготовления, которые США ожидали бы увидеть перед крупным нападением на Израиль.