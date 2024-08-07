Иран ожидает поддержки его права на ответ Израилю со стороны исламских стран

5 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Иран может нанести удар по Израилю в ближайшие 24-28 часов. 7 августа телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, знакомые с разведданными США, сообщил, что атака Ирана и Ливана может произойти 8 или 9 августа. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил, что удары по Израилю будут наноситься из Ирана, Ливана и Йемена.