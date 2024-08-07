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Иран ожидает поддержки его права на ответ Израилю со стороны исламских стран

Ведомости

Иран ожидает, что исламские страны поддержат его право на ответ Израилю. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, пишет «РИА Новости».

В июле в МИДе заявляли, что убийство главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании является грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН. Оно, по утверждению МИДа, серьезно угрожает международному миру и безопасности.

Иран вместе с Ливаном намерены атаковать Израиль в ближайшее время. Как заявляют официальные представители стран, атака станет ответом на гибель Хании и командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. «Хамас» и «Хезболла» возложили ответственность за это на Израиль.

5 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Иран может нанести удар по Израилю в ближайшие 24-28 часов. 7 августа телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, знакомые с разведданными США, сообщил, что атака Ирана и Ливана может произойти 8 или 9 августа. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил, что удары по Израилю будут наноситься из Ирана, Ливана и Йемена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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