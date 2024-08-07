Иран ожидает поддержки его права на ответ Израилю со стороны исламских стран
Иран ожидает, что исламские страны поддержат его право на ответ Израилю. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, пишет «РИА Новости».
В июле в МИДе заявляли, что убийство главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании является грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН. Оно, по утверждению МИДа, серьезно угрожает международному миру и безопасности.
Иран вместе с Ливаном намерены атаковать Израиль в ближайшее время. Как заявляют официальные представители стран, атака станет ответом на гибель Хании и командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. «Хамас» и «Хезболла» возложили ответственность за это на Израиль.
5 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Иран может нанести удар по Израилю в ближайшие 24-28 часов. 7 августа телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, знакомые с разведданными США, сообщил, что атака Ирана и Ливана может произойти 8 или 9 августа. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил, что удары по Израилю будут наноситься из Ирана, Ливана и Йемена.