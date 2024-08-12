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«Хезболла» атаковала Израиль 30 ракетами

Ведомости

Со стороны Ливана было выпущено около 30 ракет в направлении кибуца Кабри на севере Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии (ЦАХАЛ).

Часть ракет, по информации ЦАХАЛ, упала на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало. Израильские военные наносят удары по источникам огня.

Ливанское движение «Хезболла» в свою очередь объявило об обстреле новой штаб-квартиры командования 146-й дивизии в Джаатуне на севере Израиля серией ракет «Катюша». Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.

10 августа израильские военные объявили о ликвидации одного из командиров боевого крыла радикальной палестинской группировки «Хамас» Валида ас-Суси. 9 августа Израиль ликвидировал старшего командира «Хамаса» в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа. 5 августа армия Израиля сообщила о ликвидации министра экономики палестинской группировки Абеда аль-Зериеи, а 3 августа – о гибели командира вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Али Назиха Абеда Али на юге Ливана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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