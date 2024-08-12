«Хезболла» атаковала Израиль 30 ракетами
Со стороны Ливана было выпущено около 30 ракет в направлении кибуца Кабри на севере Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии (ЦАХАЛ).
Часть ракет, по информации ЦАХАЛ, упала на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало. Израильские военные наносят удары по источникам огня.
Ливанское движение «Хезболла» в свою очередь объявило об обстреле новой штаб-квартиры командования 146-й дивизии в Джаатуне на севере Израиля серией ракет «Катюша». Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
10 августа израильские военные объявили о ликвидации одного из командиров боевого крыла радикальной палестинской группировки «Хамас» Валида ас-Суси. 9 августа Израиль ликвидировал старшего командира «Хамаса» в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа. 5 августа армия Израиля сообщила о ликвидации министра экономики палестинской группировки Абеда аль-Зериеи, а 3 августа – о гибели командира вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Али Назиха Абеда Али на юге Ливана.