Al Arabiya: Иран и «Хезболла» отложили удар по Израилю на конец недели
Совместная атака ливанской группировки «Хезболла» и Ирана на Израиль может произойти вечером 8 августа или 9 августа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, знакомые с разведданными США.
«По первоначальным оценкам, атака должна была произойти в начале недели, но последние разведданные свидетельствуют о том, что любой ответ может быть отложен до конца четверга или пятницы», – говорится в публикации.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.