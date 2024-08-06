Лидер «Хезболлы» рассказал, откуда готовится атака на Израиль
Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла сообщил, что атаки на Израиль готовятся из ряда стран. Соответствующее заявление он сделал во время видеообращения.
«Удары по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана, они будут непременно нанесены. Наш совместный удар будет сильным, чувствительным и эффективным», – сказал он. По словам Насруллы, у Ливана есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час».
Иран совместно с Ливаном намерен нанести удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании и одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. В убийстве Хании «Хамас» обвинил Израиль. Шукер погиб в результате атаки ЦАХАЛ по Бейруту. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 5 августа, что атака Ирана на Израиль может начаться в ближайшие 24-28 часов. Точные сроки неизвестны. О намерении атаковать Иран сообщил Израилю через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в тот же день. 6 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин попросил лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи о сдержанности во время ответа Израилю.