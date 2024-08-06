Лидер «Хезболлы» рассказал, откуда готовится атака на Израиль

Иран совместно с Ливаном намерен нанести удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании и одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. В убийстве Хании «Хамас» обвинил Израиль. Шукер погиб в результате атаки ЦАХАЛ по Бейруту. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.