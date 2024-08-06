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Лидер «Хезболлы» рассказал, откуда готовится атака на Израиль

Ведомости

Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла сообщил, что атаки на Израиль готовятся из ряда стран. Соответствующее заявление он сделал во время видеообращения.

«Удары по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана, они будут непременно нанесены. Наш совместный удар будет сильным, чувствительным и эффективным», – сказал он. По словам Насруллы, у Ливана есть ракетное оружие, которое уничтожит несколько израильских военных заводов «менее чем за один час».

Иран совместно с Ливаном намерен нанести удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании и одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. В убийстве Хании «Хамас» обвинил Израиль. Шукер погиб в результате атаки ЦАХАЛ по Бейруту. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 5 августа, что атака Ирана на Израиль может начаться в ближайшие 24-28 часов. Точные сроки неизвестны. О намерении атаковать Иран сообщил Израилю через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в тот же день. 6 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин попросил лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи о сдержанности во время ответа Израилю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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