Reuters: Путин попросил Иран о сдержанном ответе Израилю на убийство Хании
Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно ответить Израилю, который обвиняют в убийстве главы политбюро движения «Хамас» Исмаила Хании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По словам двух высокопоставленных источников из Ирана, Путин посоветовал воздержаться от нападения на мирных жителей Израиля. Сообщение от главы государства иранской стороне передал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.
Reuters отмечает, что Шойгу во время встреч с официальными представителями Ирана затрагивал гибель Хании. Осведомленные источники не дали дополнительных подробностей. По их словам, визит Шойгу был способом повлиять на Иран, чтобы страна проявила сдержанность при ответе Израилю.
Хания погиб 31 июля в результате атаки на его резиденцию в Тегеране. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте». 5 августа глава израильского МИДа Исраэль Кац сообщил, что Иран через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто предупредил Израиль о намерении атаковать.