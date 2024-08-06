Reuters: Путин попросил Иран о сдержанном ответе Израилю на убийство Хании

Хания погиб 31 июля в результате атаки на его резиденцию в Тегеране. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте». 5 августа глава израильского МИДа Исраэль Кац сообщил, что Иран через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто предупредил Израиль о намерении атаковать.