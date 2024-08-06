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Reuters: Путин попросил Иран о сдержанном ответе Израилю на убийство Хании

Ведомости

Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно ответить Израилю, который обвиняют в убийстве главы политбюро движения «Хамас» Исмаила Хании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам двух высокопоставленных источников из Ирана, Путин посоветовал воздержаться от нападения на мирных жителей Израиля. Сообщение от главы государства иранской стороне передал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

Reuters отмечает, что Шойгу во время встреч с официальными представителями Ирана затрагивал гибель Хании. Осведомленные источники не дали дополнительных подробностей. По их словам, визит Шойгу был способом повлиять на Иран, чтобы страна проявила сдержанность при ответе Израилю.

Хания погиб 31 июля в результате атаки на его резиденцию в Тегеране. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте». 5 августа глава израильского МИДа Исраэль Кац сообщил, что Иран через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто предупредил Израиль о намерении атаковать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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