Шойгу заявил о наращивании РФ и Ираном сотрудничества по разным направлениям

«Темы, которые касаются важнейшего, на мой взгляд, проекта транспортного коридора "Север – Юг". Там довольно далеко продвинулись», – сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что Россия и Иран сотрудничают по всем сферам, включая экономику и транспорт.