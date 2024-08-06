Шойгу заявил о наращивании РФ и Ираном сотрудничества по разным направлениям
Россия и Иран высокими темпами наращивают сотрудничество по разным направлениям, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, подводя итоги встреч с официальными представителями Ирана.
«Темы, которые касаются важнейшего, на мой взгляд, проекта транспортного коридора "Север – Юг". Там довольно далеко продвинулись», – сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что Россия и Иран сотрудничают по всем сферам, включая экономику и транспорт.
5 августа Шойгу прибыл в Иран с рабочей поездкой. Он провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Он также встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Международный транспортный коридор «Север – Юг» включает железнодорожные, автомобильные, морские и речные пути общей протяженностью 7200 км. Сейчас МТК связывает север Европы со странами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Согласно Транспортной стратегии РФ до 2030 г., МТК является одним из приоритетных направлений развития и важным элементом внешнеторговой стратегии России.