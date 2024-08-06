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Шойгу заявил о наращивании РФ и Ираном сотрудничества по разным направлениям

Ведомости

Россия и Иран высокими темпами наращивают сотрудничество по разным направлениям, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, подводя итоги встреч с официальными представителями Ирана.

«Темы, которые касаются важнейшего, на мой взгляд, проекта транспортного коридора "Север – Юг". Там довольно далеко продвинулись», – сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что Россия и Иран сотрудничают по всем сферам, включая экономику и транспорт.

5 августа Шойгу прибыл в Иран с рабочей поездкой. Он провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Он также встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Международный транспортный коридор «Север – Юг» включает железнодорожные, автомобильные, морские и речные пути общей протяженностью 7200 км. Сейчас МТК связывает север Европы со странами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Согласно Транспортной стратегии РФ до 2030 г., МТК является одним из приоритетных направлений развития и важным элементом внешнеторговой стратегии России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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