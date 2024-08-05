Шойгу прибыл в Иран на переговоры с президентом Пезешкианом
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Иран. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза РФ.
В Тегеране Шойгу проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Секретарь Совбеза РФ также встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
На переговорах стороны обсудят спектр двустороннего сотрудничества от сферы безопасности до торгово-экономических проектов и различные аспекты глобальной и региональной безопасности.
31 июля Израиль ударил по резиденции главы политбюро группировки «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране. Хания, который прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, погиб. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте». Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что гибель главы политбюро группировки является неприемлемым политическим убийством.
Госсекретарь США Тони Блинкен предупредил глав МИД «Группы семи» (G7), что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» на Израиль может начаться уже 5 августа, сообщало Axios со ссылкой на три источника. По данным издания, Блинкен созвал конференцию с целью координации с союзниками для оказания дипломатического давления на Иран и «Хезболлу», чтобы свести к минимуму их ответ на гибель Хании.