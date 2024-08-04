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Лавров обсудил с главой МИД Египта возможности урегулирования на Ближнем Востоке

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты в ходе телефонного разговора по инициативе египетской стороны обсудили необходимость скорейшего прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщил МИД РФ.

«В ходе беседы был проведен обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на необходимость скорейшего прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и общей деэскалации обстановки в регионе», – говорится в сообщении.

Была подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Каира на координацию действий по комплексу ближневосточной проблематики. Стороны договорились поддерживать контакты по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

4 августа Axios со ссылкой на источники сообщил, что Иран в ответ на гибель главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании может ударить по Израилю 5 августа.

Американские чиновники считают, что предполагаемый удар Ирана произойдет по той же схеме, что и апрельское нападение. Но потенциально атака может стать более масштабной, в том числе ожидается участие ливанской группировки «Хезболла».

Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Группировка «Хамас» возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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