Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
Иран через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто предупредил Израиль о намерении атаковать. Об этом заявил глава израильского МИДа Исраэль Кац, пишет The Jerusalem Post.
«Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль», – сказал Кац. Он подчеркнул, что «мир должен потребовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществит».
5 августа Иран также выпустил предупреждение об опасности для гражданских самолетов. Оно затрагивает центр, запад и северо-запад страны.
Иран хочет нанести удар в ответ на гибель главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании. Группировка возложила ответственность за случившееся на Израиль, назвав терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте».
Госсекретарь США Тони Блинкен заявил, что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» на Израиль может начаться уже 5 августа. При этом США не знают, какую именно форму примет ответный удар. Точные сроки атак также неизвестны, но они могут начаться в ближайшие 24-48 часов, сообщил госсекретарь.