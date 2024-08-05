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Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать

Ведомости

Иран через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто предупредил Израиль о намерении атаковать. Об этом заявил глава израильского МИДа Исраэль Кац, пишет The Jerusalem Post.

«Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль», – сказал Кац. Он подчеркнул, что «мир должен потребовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществит».

5 августа Иран также выпустил предупреждение об опасности для гражданских самолетов. Оно затрагивает центр, запад и северо-запад страны.

Иран хочет нанести удар в ответ на гибель главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании. Группировка возложила ответственность за случившееся на Израиль, назвав терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте».

Госсекретарь США Тони Блинкен заявил, что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» на Израиль может начаться уже 5 августа. При этом США не знают, какую именно форму примет ответный удар. Точные сроки атак также неизвестны, но они могут начаться в ближайшие 24-48 часов, сообщил госсекретарь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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