Член парламента Ирана призвал ликвидировать Нетаньяху
Мохаммад Касим Османи, член иранского парламента, выступил с угрозой ликвидировать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании. Слова Османи приводит телеканал IRIB.
«Надеюсь, что будет проведена еще одна операция "Правдивое обещание". Мы не согласны на меньшее, чем смерть Нетаньяху», – заявил Османи.
Хания был убит 31 июля в Тегеране в результате атаки на его резиденцию. «Хамас» в заявлении отметил, что Хания находился в Тегеране для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая прошла 30 июля. В атаке движение обвинило Израиль.
Госсекретарь США Тони Блинкен заявил министрам иностранных дел «Группы семи» (G7) в ходе телефонной конференции, что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» в ответ на убийство Хании на Израиль может начаться уже 5 августа. При этом США не знают, какую именно форму примет ответный удар. Точные сроки атак также неизвестны, но они могут начаться в ближайшие 24-48 часов, сообщил госсекретарь.
Исмаилу Хании был 61 год. С 2006 по 2007 г. занимал пост премьер-министра Палестинской национальной администрации. В 2018 г. госдеп США признал его террористом.