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Член парламента Ирана призвал ликвидировать Нетаньяху

Ведомости

Мохаммад Касим Османи, член иранского парламента, выступил с угрозой ликвидировать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании. Слова Османи приводит телеканал IRIB.

«Надеюсь, что будет проведена еще одна операция "Правдивое обещание". Мы не согласны на меньшее, чем смерть Нетаньяху», – заявил Османи.

Хания был убит 31 июля в Тегеране в результате атаки на его резиденцию. «Хамас» в заявлении отметил, что Хания находился в Тегеране для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая прошла 30 июля. В атаке движение обвинило Израиль.

Госсекретарь США Тони Блинкен заявил министрам иностранных дел «Группы семи» (G7) в ходе телефонной конференции, что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» в ответ на убийство Хании на Израиль может начаться уже 5 августа. При этом США не знают, какую именно форму примет ответный удар. Точные сроки атак также неизвестны, но они могут начаться в ближайшие 24-48 часов, сообщил госсекретарь.

Исмаилу Хании был 61 год. С 2006 по 2007 г. занимал пост премьер-министра Палестинской национальной администрации. В 2018 г. госдеп США признал его террористом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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