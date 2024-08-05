Член парламента Ирана призвал ликвидировать Нетаньяху

Госсекретарь США Тони Блинкен заявил министрам иностранных дел «Группы семи» (G7) в ходе телефонной конференции, что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» в ответ на убийство Хании на Израиль может начаться уже 5 августа. При этом США не знают, какую именно форму примет ответный удар. Точные сроки атак также неизвестны, но они могут начаться в ближайшие 24-48 часов, сообщил госсекретарь.