Что значит переброска сил США на Ближний Восток

Потенциал двух АУГ и подлодки с крылатыми ракетами не стоит оценивать как силы для обезоруживающего удара по Ирану, считает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. По мнению Крамника, хотя Тегеран обладает не самой плотной ПВО, все же собранных средств у него достаточно для парирования атаки авиакрыльев двух АУГ, а также 154 крылатых ракет Tomahawk с АПЛ Georgia и десятков таких ракет с эсминцев сопровождения. По его словам, эскадрильи малозаметных F-35C с USS Abraham Lincoln мало для превентивной атаки, а второй авианосец несет истребители с меньшим потенциалом малозаметности.