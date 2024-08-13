Что значит переброска сил США на Ближний Восток

Что значит переброска сил США на Ближний ВостокВашингтон сигнализирует Ирану на случай атаки против Израиля
Военно-морская компонента вооруженных сил США на Ближнем Востоке продолжает наращиваться. Американский министр обороны Ллойд Остин вопреки обычной практике публично объявил о направлении туда вооруженной полутораста крылатых ракет атомной подводной лодки USS Georgia в дополнение к уже выдвинувшимся в регион двум авианосным ударным группам (АУГ). Это произошло в понедельник, 12 августа, по Москве на фоне более чем недельного ожидания ответного удара Ирана по Израилю после убийства в конце июля в Тегеране главы политбюро палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании, а также убийства в Ливане командира проиранской «Хезболлы» Фуада Шукра.
«Министр [обороны США] приказал направить в район подводную лодку с управляемыми ракетами USS Georgia», – говорится в сообщении Пентагона по итогам разговора Остина с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Как отмечается в релизе, «подкрепляя приверженность США принятию всех возможных мер для защиты» израильских союзников, глава Пентагона «отметил укрепление позиций и возможностей вооруженных сил США на всем Ближнем Востоке в свете эскалации региональной напряженности».
«Министр Остин [также] приказал авианосной ударной группе [во главе с атомным авианосцем] USS Abraham Lincoln, оснащенной истребителями F-35C, ускорить свой переход в зону ответственности центрального командования, дополнив возможности, уже предоставленные авианосной ударной группой авианосца USS Theodore Roosevelt», – подчеркивается в сообщении Пентагона. USS Abraham Lincoln совершает переход на Ближний Восток из Тихого океана с начала августа, а USS Theodore Roosevelt находится в Оманском заливе.
Потенциал двух АУГ и подлодки с крылатыми ракетами не стоит оценивать как силы для обезоруживающего удара по Ирану, считает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. По мнению Крамника, хотя Тегеран обладает не самой плотной ПВО, все же собранных средств у него достаточно для парирования атаки авиакрыльев двух АУГ, а также 154 крылатых ракет Tomahawk с АПЛ Georgia и десятков таких ракет с эсминцев сопровождения. По его словам, эскадрильи малозаметных F-35C с USS Abraham Lincoln мало для превентивной атаки, а второй авианосец несет истребители с меньшим потенциалом малозаметности.
При этом неслучайно 7 августа в войска иранского ПВО на востоке страны поступили новые зенитные ракеты, радиолокационные станции и беспилотники. А 6 августа замкомандующего ПВО Ирана бригадный генерал Алиреза Элхами заявил о планах усиления противовоздушной обороны.
«Собранные США силы – это средство перехвата потенциального ракетного удара по Израилю. Для этого как раз может хватить палубной авиации двух авианосцев, ПВО их кораблей сопровождения, а потенциал крылатых ракет будет реализован для атак по вскрытым позициям, с которых иранцы будут атаковать израильтян», – полагает Крамник.
Но эксперт отмечает, что, если для обезоруживающего удара двух АУГ и подлодки мало, при непреднамеренном столкновении в момент иранской атаки таких сил достаточно, чтобы напрямую втянуть США в региональный конфликт на Ближнем Востоке. «Но, возможно, в Вашингтоне надеются, что, оценив такой риск, в Тегеране и вовсе откажутся от удара возмездия по израильтянам», – допускает Крамник.
Руководство Ирана сразу после убийства Хании в Тегеране 31 июля пригрозило ответными действиями Израилю, но пока так и не нанесло удара. 8 августа издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что администрация США убеждает Тегеран пересмотреть решение об атаке на еврейское государство, так как при атаке не погиб ни один иранец.
В течение последних нескольких дней мы находились в постоянном контакте с партнерами в регионе и далеко за его пределами. В этих разговорах мы услышали четкий консенсус: никто не должен обострять этот конфликт. Сайт Госдепартамента США, 7 августа 2024 г.
Научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик напоминает, что переброска авианосцев в критические зоны по всему миру – стандартная практика США. Он согласен, что таким образом Вашингтон скорее демонстрирует Тегерану свои силовые возможности и предупреждает о последствиях. В то же время Сокольщик отмечает, что США переориентируются на Азиатско-Тихоокеанский регион, полагая, что их основным соперником будет Китай. «Теперь, когда на Ближнем Востоке идет острый вооруженный конфликт, США стараются экстренно купировать кризис», – считает эксперт,
На Ближнем Востоке, по мнению Сокольщика, ни Вашингтон, ни местные акторы не заинтересованы в эскалации конфликта, центром которого сейчас является идущая с октября 2023 г. война в секторе Газа, но опасность расширения конфликта сохраняется. «Такой конфликт будет уже сложно остановить, и даже Иран, ущерб которому нанесли израильские удары, стремится действовать осторожно. США по тем же причинам приходится лавировать с учетом ограниченных ресурсов, пример чему сосредоточение двух авианосцев и подлодки на Ближнем Востоке», – резюмирует эксперт.