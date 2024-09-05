Путин: на последних трех ВЭФ были подписаны соглашения на 10,5 трлн рублей
В рамках проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) за последние три года было подписано соглашений на сумму более 10,5 трлн руб., сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024.
«Только на последних трех форумах было подписано больше 1000 соглашений на общую сумму свыше 10,5 трлн руб.
ВЭФ, подчеркнул президент, по праву стал «признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития» как Дальнего Востока, так и всего азиатско-тихоокеанского региона.
С 3 по 6 сентября 2024 г. во Владивостоке проходит IX Восточный экономический форум. В рамках ВЭФ запланировано около 100 мероприятий. Его главная тема – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности».