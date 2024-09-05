Президент РФ: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Россия не отказывается от транзита своего газа через Украину в Евросоюз. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024.
«Мы не отказываемся от этого транзита», – подчеркнул Путин.
Он добавил, что «Газпром» намерен исполнять свои контрактные обязательства перед клиентами. Если Украина отказывается от транзита, Россия не может ее заставлять. В таком случае объемы транзита российского газа в Европу сократятся. Это повлияет на сокращение доходов, но «Газпром» станет больше газа поставлять внутри страны, что «тоже хорошо», отметил Путин.
Российский лидер уточнил, что Россия выходит на проектную мощность по поставкам газа в Китай, продолжаются поставки в Среднюю Азию и Иран. Это не связано напрямую с событиями на Украине. Экономики стран развиваются, и для продолжения этого развития им необходимы ресурсы.
27 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении страны не продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 г.
30 декабря 2019 г. «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали контракт сроком действия до конца 2024 г. Он предусматривал прокачку 225 млрд куб. м газа: 65 млрд куб. м в 2020 г. и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет. «Газпром» должен платить за транзит около $1,25 млрд в год. В конце октября прошлого года председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что продлевать контракт не планируется.
Транзит через Украину – один из двух сохранившихся пока маршрутов поставок российского газа в Европу по трубопроводам. На него приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. В 2023 г. по маршруту было поставлено 14,6 млрд куб. м. Вторым маршрутом поставок российского газа является нитка газопровода «Турецкий поток», по ней газ идет на турецкий рынок.