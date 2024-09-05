Президент РФ: Россия не отказывается от транзита газа через Украину

30 декабря 2019 г. «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали контракт сроком действия до конца 2024 г. Он предусматривал прокачку 225 млрд куб. м газа: 65 млрд куб. м в 2020 г. и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет. «Газпром» должен платить за транзит около $1,25 млрд в год. В конце октября прошлого года председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что продлевать контракт не планируется.