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Украина не продлит договор с Россией о транзите газа после 2024 года

При этом Киев готов рассмотреть предложения других европейских стран о поставках
Екатерина Щербинина
President Of Ukraine / flickr

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 г.

«Договор с Россией [о транзите газа через украинскую территорию] никто продолжать не будет. Здесь мы поставили точку. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских партнеров, мы будем тогда рассматривать другие вопросы», – сказал Зеленский на пресс-конференции (цитата по ТСН).

30 декабря 2019 г. «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали контракт сроком действия до конца 2024 г. Он предусматривал прокачку 225 млрд куб. м газа: 65 млрд куб. м в 2020 г. и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет. «Газпром» должен платить за транзит около $1,25 млрд в год. В конце октября 2023 г. председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что продлевать контракт не планируется.

Транзит через Украину – один из двух сохранившихся пока маршрутов поставок российского газа в Европу по трубопроводам. Второй – нитка газопровода «Турецкий поток», по ней газ идет на турецкий рынок.

На транзит через Украину приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. В 2023 г. по этому маршруту было поставлено 14,6 млрд куб. м. В июле прошлого года «Ведомости» писали, что, по оценкам экспертов, годовая выручка «Газпрома» от экспорта газа транзитом через украинскую ГТС составляет примерно $5,3–6 млрд (исходя из средней цены в $350–400 за 1000 куб. м), то есть около $3,7–4,2 млрд после уплаты компанией экспортной пошлины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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