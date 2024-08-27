Украина не продлит договор с Россией о транзите газа после 2024 года

На транзит через Украину приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. В 2023 г. по этому маршруту было поставлено 14,6 млрд куб. м. В июле прошлого года «Ведомости» писали, что, по оценкам экспертов, годовая выручка «Газпрома» от экспорта газа транзитом через украинскую ГТС составляет примерно $5,3–6 млрд (исходя из средней цены в $350–400 за 1000 куб. м), то есть около $3,7–4,2 млрд после уплаты компанией экспортной пошлины.