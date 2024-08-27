Украина не продлит договор с Россией о транзите газа после 2024 года

Украина не продлит договор с Россией о транзите газа после 2024 годаПри этом Киев готов рассмотреть предложения других европейских стран о поставках
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 г.
«Договор с Россией [о транзите газа через украинскую территорию] никто продолжать не будет. Здесь мы поставили точку. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских партнеров, мы будем тогда рассматривать другие вопросы», – сказал Зеленский на пресс-конференции (цитата по ТСН).
30 декабря 2019 г. «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали контракт сроком действия до конца 2024 г. Он предусматривал прокачку 225 млрд куб. м газа: 65 млрд куб. м в 2020 г. и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет. «Газпром» должен платить за транзит около $1,25 млрд в год. В конце октября 2023 г. председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что продлевать контракт не планируется.
Транзит через Украину – один из двух сохранившихся пока маршрутов поставок российского газа в Европу по трубопроводам. Второй – нитка газопровода «Турецкий поток», по ней газ идет на турецкий рынок.
На транзит через Украину приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. В 2023 г. по этому маршруту было поставлено 14,6 млрд куб. м. В июле прошлого года «Ведомости» писали, что, по оценкам экспертов, годовая выручка «Газпрома» от экспорта газа транзитом через украинскую ГТС составляет примерно $5,3–6 млрд (исходя из средней цены в $350–400 за 1000 куб. м), то есть около $3,7–4,2 млрд после уплаты компанией экспортной пошлины.