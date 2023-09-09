Как Путин открывал новый участок скоростной трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

Как Путин открывал новый участок скоростной трассы М-12 от Москвы до АрзамасаАвтомагистраль вдвое сократит время в пути между городами
Президент России Владимир Путин 8 сентября запустил движение на четвертом участке скоростной федеральной трассы М-12, продлившем маршрут новой автомагистрали от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области. До конца 2024 г. эта платная трасса должна связать столицу с Казанью и Екатеринбургом, почти вдвое сократив время в пути между этими городами, а в перспективе – дойти до Владивостока.
Действующая часть М-12 теперь соединяет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Ее общая протяженность 415,58 км. Стоимость проезда по трассе от столицы до Арзамаса для легковых автомобилей составит около 2800 руб., для грузовиков – около 6000 руб., рассказал заместитель председателя правления ГК «Автодор» Константин Макиев.
«Трасса М-12 – это значимый шаг по модернизации и расширению сети федеральных дорог», – сказал Путин во время церемонии открытия нового участка автомагистрали. Для его запуска президент, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, мэр Москвы Сергей Собянин и главы других регионов подключились к видеоконференции из разных мест, через которые пролегает путь М-12.
От эффективных маршрутных узлов, по словам Путина, во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, качество жизни граждан, а также рост деловой и туристической активности. В состав трассы вошли уникальные, по его мнению, объекты: например, первый вантовый мост, идущий через Оку, который разработали и сертифицировали в России. Кроме того, новый участок трассы запускает объездную дорогу вокруг Арзамаса длиной 94 км, она разгрузит город от транзитного транспорта, повысит скорость и удобство автомобильного движения в Нижегородской области, а также будет способствовать росту туристического потока в регионе, добавил президент.
Завершение строительства четвертого участка трассы М-12, согласно условиям госконтракта, предусматривалось к июню 2024 г., говорится на сайте генподрядчика строительства этого отрезка холдинга «Автобан». Президент выразил особую признательность специалистам за открытие этой части трассы с опережением графика. Свою речь Путин завершил поручением: в максимально короткие сроки обеспечить новые участки дорог устойчивой мобильной связью и интернетом (которых сейчас нет), а также построить заправки, точки питания и площадки для отдыха.
Действующая часть М-12, как отметил Хуснуллин, подключившийся к церемонии открытия из Арзамаса, составляет «больше половины всей трассы до Казани». «Никогда, за всю историю страны, от вашего [президентского] поручения <…> до реализации» не проходило так мало времени – меньше трех лет, обратился он к Путину. По мнению Хуснуллина, причина столь быстрого появления дороги связана с тем, что президент в последнее время уделяет «особое внимание» строительной отрасли, за счет чего специалисты полностью обеспечены финансированием. Он также вспомнил замечание президента, которое тот ранее давал по поводу отсутствия на М-11 заправочных сервисов и многофункциональных зон (МФЗ), и отметил, что уже построено четыре таких МФЗ. Хуснуллин также пообещал довести трассу М-12 до Казани к 20 декабря 2023 г., а до Екатеринбурга – к 2024 г. Для этого, по его словам, необходимо соединить участок от Башкирии до Пермского края. После чего специалисты планируют приблизить трассу к Тюмени: часть дорог, по оценкам вице-премьера, будет построена к 2025 г. «Дальше мы идем параллельно до Омска, <...> дальше Новосибирск с обходом Новосибирска, и так дорога, с расширениями местами до двух и четырех полос, с выходом к границам Монголии и Китая, продлится до Владивостока», – сказал Хуснуллин.
Министр транспорта Виталий Савельев, подключившийся к церемонии из Московской области, отметил, что трасса М-12 связана с развитием международных транспортных коридоров «Европа – Западный Китай», «Север – Юг» и другими. К 2030 г. по ним, согласно его оценкам, будут перевозить 670 млн грузов.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по участку магистрали М-12 в столице ежедневно будут проезжать около 40 000 – 50 000 машин и порядка 20 000 пассажиров городского общественного транспорта. Все это поможет разгрузить МКАД и прилегающую к нему сеть, уверен Собянин. Он вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым подключился к церемонии с Зенинского шоссе.
М-12 пересекает Подмосковье на протяжении 77 км и охватывает шесть важных густонаселенных территорий, включая Балашиху, Люберцы, Павловский Посад и Электросталь. «Это новый виток развития экономики и качества жизни: человек меньше времени тратит на то, чтобы добраться из одной пункта в другой», – сказал Воробьев. Кроме того, по его мнению, дорога позволит делать на старых федеральных трассах выделенные полосы для общественного транспорта.
«Строительство трассы М-12 уже сильно влияет на экономику региона», – отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, подключившийся из Мурома. Перспектива развития дорожной инфраструктуры привлекает инвесторов из сферы логистики, а также заинтересованных в строительстве индустриальных парков, сообщил он. По его мнению, есть эффекты и для жилищного строительства: по итогам прошлого года в регионе были сданы рекордные 1,2 млн кв. м.
Каждый вложенный в строительство автодорог рубль приносит до 2,5 руб. прироста ВВП – это один из самых высоких показателей в экономике, заявил генеральный директор «ДСК «Автобан» Алексей Андреев. Совокупный прирост внутреннего регионального продукта в регионах прохождения магистрали к 2050 г. может составить, по его словам, более 500 млрд руб. – в том числе во Владимирской и Нижегородской областях, через которые проходит четвертый этап М‑12. Экономика развивается в том числе за счет новых логистических маршрутов, придорожной инфраструктуры и занятых в ней людей, пояснил Андреев.