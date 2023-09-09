Как Путин открывал новый участок скоростной трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

Действующая часть М-12, как отметил Хуснуллин, подключившийся к церемонии открытия из Арзамаса, составляет «больше половины всей трассы до Казани». «Никогда, за всю историю страны, от вашего [президентского] поручения <…> до реализации» не проходило так мало времени – меньше трех лет, обратился он к Путину. По мнению Хуснуллина, причина столь быстрого появления дороги связана с тем, что президент в последнее время уделяет «особое внимание» строительной отрасли, за счет чего специалисты полностью обеспечены финансированием. Он также вспомнил замечание президента, которое тот ранее давал по поводу отсутствия на М-11 заправочных сервисов и многофункциональных зон (МФЗ), и отметил, что уже построено четыре таких МФЗ. Хуснуллин также пообещал довести трассу М-12 до Казани к 20 декабря 2023 г., а до Екатеринбурга – к 2024 г. Для этого, по его словам, необходимо соединить участок от Башкирии до Пермского края. После чего специалисты планируют приблизить трассу к Тюмени: часть дорог, по оценкам вице-премьера, будет построена к 2025 г. «Дальше мы идем параллельно до Омска, <...> дальше Новосибирск с обходом Новосибирска, и так дорога, с расширениями местами до двух и четырех полос, с выходом к границам Монголии и Китая, продлится до Владивостока», – сказал Хуснуллин.