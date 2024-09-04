Международная программа Владимира Путина продолжилась во Владивостоке

Международная программа Владимира Путина продолжилась во ВладивостокеОн встретился с малазийской делегацией во главе с премьером страны, а также с представителями Китая и Сербии
Владимир Путин, прибыв во Владивосток из Монголии, 4 сентября продолжил международные контакты. В этот день у него состоялись встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Причем с представителем Малайзии переговоры прошли как в узком, так и в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В июле премьер сообщал, что страна подала заявку на вступление в БРИКС – нынешний саммит объединения в октябре пройдет в Казани.
До переговоров президент успел осмотреть с катера в бухте Промежуточная площадку для строительства верфи, побывал на корвете «Резкий» в бухте Улисс. В Telegram-канале Кремля появилось сообщение, что корвет предназначен для ведения боевых действий в том числе в дальней морской зоне – в районе Гавайских островов.
Международные переговоры
Затем Путин вернулся в кампус Дальневосточного федерального университета, где уже проводил международные переговоры. На первой встрече с Ханем Путин поблагодарил его за сопровождение в Харбине, где они были в мае этого года. Он напомнил о своем приглашении председателю КНР Си Цзиньпину на саммит БРИКС и предложил провести на полях форума двустороннюю встречу с Си. И как обычно в общении с китайскими партнерами, Путин много говорил про отношения между двумя странами, достигшими «беспрецедентно высокого уровня».
Хань же благодарил за приглашение во Владивосток и напоминал, что в этом году отмечается 75-летие дипломатических отношений между Россией и КНР. «Китай готов с российскими партнерами полноценно, добросовестно реализовать важные договоренности двух лидеров, содействовать постоянному повышению уровня нашего сотрудничества», – сказал политик. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 4 сентября говорил журналистам, что на встрече будут обсуждаться и коммерческие проекты между двумя странами, которые также затрагивают интересы Монголии. Один из таких проектов «Сила Сибири – 2». Правда, на вопрос «Ведомостей», когда же все-таки будет подписан контракт на поставку газа между Россией и Китаем, Песков ответил, что переговоры коммерческие, поэтому не нужно пытаться их привязать к какой-то дате, нюансы же проговариваются отдельно двумя сторонами.
Позже Путин встретился с Вулиным, который в правительстве Сербии курирует отношения с Россией. Здесь снова возникла тема БРИКС – Путин пригласил президента Сербии Александра Вучича на саммит в Казань. Президент России говорил о «духовной близости русского народа и сербского народа». Но, несмотря на близость, торгово-экономические отношения сейчас между странами уменьшаются. Он предложил собрать межправительственную комиссию, сопредседателем которой является Вулин и которая не заседала уже два года, чтобы посмотреть, что же случилось. «Тем более что у нас очень много интересных направлений кооперации в области промышленности, транспорта», – сказал Путин.
А затем Путин подчеркнул, что Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергетическими ресурсами – «на хороших, очень хороших для Сербии условиях». И пообещал об этом тоже поговорить – уже в закрытом от СМИ режиме – и решить, что будет дальше с поставками газа в Сербию, поскольку в марте 2025 г. истекают договоры между странами. Путин также сказал, что ему интересно, что думает Вулин о происходящем в регионе с точки зрения безопасности, выполнения прежних договоренностей – Дейтонских соглашений (рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине 1995 г. – «Ведомости»).
«Когда Россия заботится о Сербии, когда ей интересно, что Сербия делает, как она живет – тогда и нам сербам легче. Если бы Россия не выдержала все эти века, то Сербии бы не было, потому что мы народы, которые связывает не только совместное прошлое, но и совместное будущее», – заявил Вулин, передав приветствия и пожелания здоровья от Вучича. Вулин подчеркнул, что поскольку Сербия – союзник России, то из-за этого давление на нее со стороны запада огромное: «Но Сербия Вучича никогда не станет членом НАТО, никогда не введет санкции против России и никогда не позволит, чтобы с ее территории проводились какие-либо антироссийские операции. Сербия не стала и не станет частью антироссийской истерики», – заявил зампред правительства Сербии, чем вызвал улыбку Путина.
Вулин обозначил две главные беспокоящие сербов проблемы – ситуацию в Косове, где Приштина «не уважает собственное решение» от 2013 г. по созданию в автономии сообщества сербских муниципалитетов (не создано до сих пор – «Ведомости»), и Боснии и Герцеговине. Там он видит стремление пересмотреть Дейтонские соглашения, которые положили конец войне в Боснии, в том числе через резолюцию, как выразился Вулин, о «ложном геноциде в Сребренице». Попытка принять такую резолюцию в 2015 г. в Совбезе ООН по инициативе Британии не удалась из-за ветирования со стороны России, но в 2024 г. аналогичный документ был принят Генассамблеей. Сербский представитель при этом назвал Вучича «гарантом мира» на Балканах. «Мы бесконечно благодарны вам и российскому народу за помощь в сохранении нашей территориальной целостности и суверенитета. Мы знаем, что везде, где слышен голос России, слышен и голос Сербии. Будьте уверены, что сербский народ во главе с Вучичем никогда не позволит, чтобы наши братские отношения испортились», – закончил Вулин.
Премьера Малайзии Ибрагима Путин поблагодарил за то, что тот приехал во Владивосток, и выразил надежду, что их делегации удастся пообщаться с представителями разных стран, которые приехали на Восточный экономический форум. Он надеется, что в ходе переговоров они смогут найти пути расширения сотрудничества – сейчас оно на уровне $3,5 млрд, что «не может нас удовлетворять, поскольку возможности с обеих сторон большие». Путин подчеркнул, что Россия уделяет большое внимание отношениям с АСЕАН, где Малайзия будет председательствовать в 2025 г.
Ибрагим же начал с того, что рад быть в «великой стране, которой мы восхищаемся, за которой мы следим – я говорю о литературе, экономике, технологиях, космическом пространстве». По его словам, большой делегацией, которая приехала на форум, они хотели показать, что готовы расширять сотрудничество: «Вы так много всего сделали и для нас в том числе, потому что мы сотрудничаем в разных сферах. И вы показали, что готовы преодолевать трудности». Также он подчеркнул важность взаимодействия АСЕАН с Россией, а потом сделал признание: «Когда мы [малайзийская делегация] готовились к поездке – потому что это нелегко, но мы решились сюда приехать – мы решили расширять сотрудничество во всех сферах».
Контекст переговоров
Вулин олицетворяет пророссийскую фракцию в сербской политической элите, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. Эксперт отметила, что аппаратные позиции Вулина в последние годы стали существенно слабее. «Вулин должен был убедить российскую сторону, что Сербия не будет отправлять Украине некоторые вооружения. Конечно, приезд Вулина в Россию имеет символическое значение, но не может переломить тренд на дистанцирование официального Белграда», – объяснила Малешевич. Что касается возможности вступления Сербии в БРИКС, то эксперт считает это маловероятным.
Малайзия заинтересована в развитии отношений с Россией в первую очередь с точки зрения геополитического позиционирования, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Александр Королев.
Эксперт объяснил, что Малайзия видит себя одним из главных голосов «Глобального Юга», поэтому готова к новым форматам сотрудничества с Москвой. Но Королев подчеркнул, что это касается только определенных сфер, где малазийские власти уверены в отсутствии угроз применения к ним вторичных санкций.
«Оружие у России они не будут покупать, так как их главными поставщиками являются США и Франция. Но российско-малазийское сотрудничество развивается и может перейти на новый уровень в сферах сельского хозяйства, цифровых технологий и искусственного интеллекта», – сказал Королев.
Он также подчеркнул, что вне зависимости от степени сближения с Россией, ключевыми стратегическими партнерами Малайзии останутся США и Китай.