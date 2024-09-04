Международная программа Владимира Путина продолжилась во Владивостоке

Вулин обозначил две главные беспокоящие сербов проблемы – ситуацию в Косове, где Приштина «не уважает собственное решение» от 2013 г. по созданию в автономии сообщества сербских муниципалитетов (не создано до сих пор – «Ведомости»), и Боснии и Герцеговине. Там он видит стремление пересмотреть Дейтонские соглашения, которые положили конец войне в Боснии, в том числе через резолюцию, как выразился Вулин, о «ложном геноциде в Сребренице». Попытка принять такую резолюцию в 2015 г. в Совбезе ООН по инициативе Британии не удалась из-за ветирования со стороны России, но в 2024 г. аналогичный документ был принят Генассамблеей. Сербский представитель при этом назвал Вучича «гарантом мира» на Балканах. «Мы бесконечно благодарны вам и российскому народу за помощь в сохранении нашей территориальной целостности и суверенитета. Мы знаем, что везде, где слышен голос России, слышен и голос Сербии. Будьте уверены, что сербский народ во главе с Вучичем никогда не позволит, чтобы наши братские отношения испортились», – закончил Вулин.