В Улан-Баторе состоялись переговоры Владимира Путина и Ухнагийна Хурэлсуха

В Улан-Баторе состоялись переговоры Владимира Путина и Ухнагийна ХурэлсухаПрезидент России находится в Монголии с официальным визитом
В Улан-Баторе 3 сентября состоялись российско-монгольские переговоры. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. После встречи глав двух государств переговоры прошли в расширенном составе. Встреча двух президентов прошла в юрте, которая находится внутри Государственного дворца.
Хурэлсух поприветствовал президента России в Монголии и назвал несколько дат, которые отмечаются в совместной истории. Официальное приглашение Владимиру Путину в Монголию поступило на торжественные мероприятия к 85-й годовщине победы в битве на Халхин-Голе. Кроме того, в этом году отмечается 75-летие со дня основания Улан-Баторской железной дороги, 65-летие совместного освоения целины, сказал Хурэлсух. Он напомнил, что в 2019 г., когда Путин приезжал в Монголию на празднование 80-летия победы на Халхин-Голе, был подписан договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве: «Так что пятилетний юбилей этого договора мы тоже можем отметить в этом году».
«Мы очень рады, что в столь богатый юбилеями год вы снова посещаете нашу страну и вместе с нами будете отмечать 85-летие совместной победы на Халхин-Голе. Весь наш народ воспринимает это как дань уважения этому событию», – сказал Хурэлсух.
Президент Монголии подробно рассказал о политической ситуации в стране. В июне этого года в Монголии прошли выборы в Великий государственный хурал, после внесения изменений в конституцию это были первые выборы. По словам Хурэлсуха, среди главных изменений – увеличение числа парламентариев с 76 членов до 126: «Мы гордимся, что 25 человек из членов парламента – женщины». Он рассказал, что в парламент вошли представители четырех партий и одного союза, на основе этого было создано коалиционное правительство. Премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ был переизбран, а председателем Хурала стал новый человек – Дашзэгвийн Амарбаясгалан. Хурэлсух сказал, что недавно был утвержден план развития Монголии на ближайшие четыре года.
За прошлые пять лет Россия и Монголия перенесли общие трудности, в частности пандемию коронавируса, сказал Хурэлсух. За это время экономика Монголии упала на 4,5%. Но она уже успела восстановиться – за 2023 г. рост экономики составил 7%. Объем внешней торговли вырос в два раза, инфляция сократилась – если раньше была 17%, то сейчас – 5%. В связи с этим реальные доходы граждан возросли, добавил президент Монголии.
«Наше общество и государство всегда стремятся обеспечить дальнейшее развитие нашего стратегического партнерства», – сказал Хурэлсух. По его словам, взаимоотношения между странами были активизированы, в том числе и за счет визитов на высоком уровне. Между двумя странами работает межправительственная комиссия, активизировалось торгово-экономическое сотрудничество. «Мы надеемся, что ваш визит обеспечит дальнейшее развитие нашего стратегического партнерства, а также будет развивать наше торгово-экономическое сотрудничество», – сказал Хурэлсух. Он пожелал Путину приятного пребывания в Монголии.
Путин поблагодарил Хурэлсуха за приглашение в Монголию. По его словам, стало традицией каждые пять лет встречаться в Монголии, чтобы «отметить выдающиеся и яркие события нашей общей истории». «Мне приятно отметить, что наши отношения развиваются уже на новой основе, и несмотря ни на какие сложности, в том числе о которых вы упомянули –ковидную историю, – все-таки вышли на траекторию роста торговых отношений», – сказал Путин. По его словам, отношения развиваются по всем направлениям. Кроме экономики и политической сферы Путин выделил также работу по гуманитарному направлению, в частности, в образовании. «Мы сегодня в ходе работы, безусловно, неоднократно вернемся к основным направлениям нашего взаимодействия в области экономики», – сказал Путин. Открытую часть встречи президент завершил приглашением Хурэлсуха в Казань на саммит БРИКС в октябре 2024 г.
После встречи глав государств переговоры продолжились в составе делегаций.
Потом президенты подпишут совместные документы и выступят с заявлением для СМИ. После этого Владимир Путин встретится с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и с премьер-министром страны, председателем Монгольской народной партии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Далее в программе у Путина возложение цветов к памятнику Г. Жукову и посещение школы Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова. Сопровождать его будет президент Монголии. Завершится визит торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе. Из Улан-Батора Владимир Путин вылетит во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме.