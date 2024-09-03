В Улан-Баторе состоялись переговоры Владимира Путина и Ухнагийна Хурэлсуха

Путин поблагодарил Хурэлсуха за приглашение в Монголию. По его словам, стало традицией каждые пять лет встречаться в Монголии, чтобы «отметить выдающиеся и яркие события нашей общей истории». «Мне приятно отметить, что наши отношения развиваются уже на новой основе, и несмотря ни на какие сложности, в том числе о которых вы упомянули –ковидную историю, – все-таки вышли на траекторию роста торговых отношений», – сказал Путин. По его словам, отношения развиваются по всем направлениям. Кроме экономики и политической сферы Путин выделил также работу по гуманитарному направлению, в частности, в образовании. «Мы сегодня в ходе работы, безусловно, неоднократно вернемся к основным направлениям нашего взаимодействия в области экономики», – сказал Путин. Открытую часть встречи президент завершил приглашением Хурэлсуха в Казань на саммит БРИКС в октябре 2024 г.