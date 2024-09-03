Путин обсудил со школьниками в Туве Украину, Китай и иностранные языки

Путин обсудил со школьниками в Туве Украину, Китай и иностранные языкиПрезидент начал поездку, которая закончится на ВЭФе
Кызыл 2 сентября был первой точкой в дальневосточной поездке президента Владимира Путина. Там он с тувинскими школьниками во время открытого урока «Разговоры о важном» поговорил о своем распорядке дня, рыбалке, Украине и партнерстве с Китаем. Беседа проходила в школе № 20 им. героев Отечества. Путин поздравил школьников с новосельем: обучение в новом здании начинается с сентября этого года.
Остальных, в том числе учителей, он также поздравил с началом нового учебного года: «Ведь это особая сфера деятельности – преподавать <...> Это не просто профессия, это в известной степени судьба». Дал он напутствие и первоклассникам, у которых наступают кардинальные перемены – появляются обязанности.
Затем Путин вспомнил о школьниках из Курской, Брянской и Белгородской областей, «которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн либо учиться в других коллективах». По его словам, Вооруженные силы России делают все, чтобы нормальная жизнь в этих регионах восстановилась. «Здесь не может быть никаких сомнений», – сказал президент.
Уже после этого школьники рассказывали Путину о своих занятиях, задавали вопросы и обращались с просьбами. Одиннадцатиклассница Данна Дулуш, к примеру, попросила поддержать туристические проекты в республике. Люди в республику едут, но путешествуют по ней «без комфорта». А жители республики отдыхают «в спартанских условиях».
«Знаете, в мире немного таких уголков, как Тува», – сказал в ответ Путин, отметив, что много раз бывал в республике (по подсчетам «Ведомостей», он приезжал в республику на отдых не менее девяти раз, в рабочие поездки – два раза). Он отметил, что на совещании по развитию республики (см. врез) обсудят и вопрос туризма.
Школьник Батаа Санчат попросил сделать в республике круглогодичный лагерь для школьников около озера Чагытай. «Обязательно посмотрим. Конечно, зимой, наверное, там нужно капитальные вещи делать. У вас прохладно зимой», – сказал президент. «Да, очень холодно у нас. Может быть даже 50 градусов», – ответил школьник.
Самый запоминающийся диалог у Путина был с 10-летним Богданом Ремарчуком, который рассказал, что занимается плаванием, футболом, боксом и имеет желтый пояс по карате, но больше все же любит плавание. Он поделился, что увлекается мототехникой, а папа-инженер помогает ему собирать мотоциклы. «Моя мечта – купить себе, накопить на мотоцикл самому», – сказал он.
«Мотоцикл – опасный вид транспорта. Накопи на машину лучше. Так спокойнее будет и папе, и маме», – ответил президент. На это школьник заметил, что его папа в 14 лет накопил на машину. На вопрос президента, зачем Богдану мотоцикл, тот ответил: «Нравится мне вид транспорта». «А ты ездил на нем?» – спросил Путин. «Только на квадроцикле», – заметил школьник.
Совещание по экономике
В Кызыле Владимир Путин в режиме ВКС провел совещание по вопросам социально-экономического развития Тувы. На совещании президент говорил о большом потенциале Тувы, который нужно раскрывать. По его словам, сейчас готовится новая индивидуальная программа социально-экономического развития региона до 2030 г., со следующего года должна начаться ее реализация. Цель подобных программ – создать условия для развития регионов с недостаточным пока уровнем социально-экономического роста и развития, сказал Путин. По его словам, такие программы действуют в Республике Алтай, Карелии, Марий Эл, Адыгее, Калмыкии, Чувашии, Алтайском крае, Псковской и Курганской областях. Параметры этой программы и обсуждались на совещании. После совещания Путин посетил Кызылское президентское кадетское училище и монастырь «Тубтен Шедруб Линг». Также он провел встречу с главой региона Владиславом Ховалыгом.
Президент сказал, что и это опасный вид транспорта: «На машину копи лучше, ладно?» Школьник пообещал. «А как будешь копить?» – уточнил Путин. «Сдавать металлолом», – ответил Богдан.
На вопрос президента, какой из школьных предметов ему больше нравится, мальчик ответил: «Русский. Ой, математика!» Рассказал школьник и о том, что недавно на рыбалке с папой поймал шестикилограммовую щуку на блесну. «Можно задать вопрос, – резко перешел школьник после разговора о ловле на блесну. – Сколько часов вы спите и отдыхаете, чтобы быть в такой хорошей форме?» Президент ответил, что с него в этом плане лучше пример не брать: сегодня он спал четыре часа, а обычно шесть: «То, что я сегодня спал всего четыре, а всего сплю шесть, – это не потому, что я такой занятой человек, а потому, что не могу должным образом организовать свой рабочий день».
Одна из школьниц поинтересовалась у президента, получит ли китайский язык в России такое же распространение, как английский, учитывая отношения РФ и КНР. Путин ответил, что сейчас интерес к китайскому языку растет, а интерес зависит и от роли страны в мире, и от экономики этой страны. Но школьнице он посоветовал не забрасывать английский: «У нас нет враждебных языков, у нас даже нет враждебных стран. У нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией веками с целью ослабить страну».
Школьница Элиза Чамзырай рассказала, что у нее отец находится в зоне спецоперации, как и многие отцы ее одноклассников. Подруга живет в Белгородской области. Девочка отметила, что у нее много противоречивой информации по поводу боевых действий, переговоров с Украиной, поэтому она спросила у Путина, как все-таки обстоят дела. Президент сказал, что сейчас в спецоперации участвует 10 000 жителей Тувы.
Он кратко рассказал о перевороте на Украине в 2014 г., о попытках создать из нее «антироссию» и т. д. После этого он сказал, что все спорные вопросы Москва готова решать мирными средствами, но Киев не стал исполнять их и «начал подготовку к военным операциям». Путин заявил, что нынешний президент Украины нелегитимен [с мая 2024 г.], поскольку в стране не было выборов. Если же будут мирные переговоры и конфликт прекратится, то нужно будет отменять военное положение и проводить выборы и действующая власть вряд ли их выиграет, заявил Путин.
По его мнению, именно поэтому конфликт и не прекращается и поэтому Украина и устроила «провокацию в Курской области». Путин сказал, что сейчас Россия в Донбассе продвигается не по 200–300 м, а квадратными километрами. «Поэтому уверен, что и эта провокация провалится. Ну и после этого, мне кажется, возникнет желание <...> переходить к мирным переговорам <...> Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации», – заявил Путин.
Вторая точка его маршрута (3 сентября) – Улан-Батор, где будут отмечать 85-летие победы советско-монгольских войск на Халхин-Голе. Основной точкой этой поездки, как ожидается, станет пленарка ВЭФа во Владивостоке.
В подготовке материала участвовал Артем Косенок