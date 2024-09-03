Путин обсудил со школьниками в Туве Украину, Китай и иностранные языки

На вопрос президента, какой из школьных предметов ему больше нравится, мальчик ответил: «Русский. Ой, математика!» Рассказал школьник и о том, что недавно на рыбалке с папой поймал шестикилограммовую щуку на блесну. «Можно задать вопрос, – резко перешел школьник после разговора о ловле на блесну. – Сколько часов вы спите и отдыхаете, чтобы быть в такой хорошей форме?» Президент ответил, что с него в этом плане лучше пример не брать: сегодня он спал четыре часа, а обычно шесть: «То, что я сегодня спал всего четыре, а всего сплю шесть, – это не потому, что я такой занятой человек, а потому, что не могу должным образом организовать свой рабочий день».