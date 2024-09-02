В новую стратегию молодежной политики включили популяризацию военной службы

Молодежная политика развивается в России поэтапно: например, прошлые документы правительства были направлены в том числе на вовлечение молодежи в политическую и волонтерскую деятельность, сказал «Ведомостям» политолог Александр Немцев. Но фокус на политику был приостановлен после протестов на Болотной площади в 2011–2012 гг., продолжил он. Тогда как волонтерский вектор позже продолжал развиваться. Это повысило степень участия молодых людей в благотворительности, но не способствовало их заинтересованности в военных темах, объяснил Немцев. Военный патриотизм – долгосрочный тренд, его развитие сохранится в России и после окончания спецоперации, считает политолог Алексей Макаркин. Продвигая интерес к военной службе у молодежи, власть исходит из логики, что противостояние с западными странами будет долгосрочным, предполагает он.