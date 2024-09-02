В новую стратегию молодежной политики включили популяризацию военной службы

В новую стратегию молодежной политики включили популяризацию военной службыСтавка на военный патриотизм – долгосрочный тренд для власти, считают эксперты
Правительство поставило новые акценты в основном документе, связанном с молодежной политикой в стране. Популяризация военной службы должна воспитать чувства гражданской ответственности и патриотизма. Теперь, согласно утвержденной правительством стратегии, предложено развивать допризывную подготовку в образовательных организациях всех уровней, а также давать учащимся теоретические знания и практические навыки, нужные для «освоения обязанностей защитника Отечества». Сама молодежная политика в документе, который будет действовать до 2030 г., будет направлена на повышение престижа военной службы и обеспечение поддержки молодых военнослужащих и членов их семей. Юношей и девушек будут вовлекать в поддержку участников и ветеранов боевых действий и их семей.
В отличие от предыдущего документа долгосрочного планирования в этой сфере – Основ государственной молодежной политики РФ до 2025 г., утвержденных в 2014 г., – стратегия делает акцент на воспитании юношей «морально-психологически и физически готовых» к военной службе. Как пояснил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»), Основы государственной молодежной политики – это рамочный документ, очертивший основные направления в этой сфере и субъекты реализации. По его словам, фактически он перестал быть актуальным после принятия закона о молодежной политике в 2021 г.
Документ, разработанный Росмолодежью совместно с Минобрнауки по поручению президента, ляжет в основу национального проекта «Молодежь и дети», а также федеральных и региональных госпрограмм в сфере молодежной политики. План мероприятий по реализации будет разработан в ближайшие полгода, говорится на сайте правительства. «В России почти 38 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет (включительно. – «Ведомости»). Забота об их будущем важна и для обеспечения национальной безопасности, что требует объединения усилий органов власти и некоммерческих организаций, а главное – привлечения самих юношей и девушек к процессам принятия решений», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 29 августа.
Среди целей, которые преследует новая стратегия, например, следующие: увеличить долю молодежи, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности, к 2030 г. минимум до 85%. Доля молодых граждан, которые верят в возможности самореализации в России, через шесть лет тоже должна составить не менее 85%. Безработица среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет к 2030 г. запланирована на уровне не более 5%. Текущие показатели по данным направлениям при этом не приводятся.
Стратегия молодежной политики до 2030 г.
Новая стратегия предполагает:
– разработку и реализацию программ господдержки молодых ученых;
– повышение доступности качественного образования в области предпринимательства;
– развитие системы поддержки молодежных проектов;
– выстраивание карьерных лифтов для молодежи в каждом регионе России;
– развитие инфраструктуры подростковой занятости;
– создание системы подготовки инвалидов к самостоятельной семейной жизни, в том числе с использованием сопровождаемого проживания.
Молодежная политика развивается в России поэтапно: например, прошлые документы правительства были направлены в том числе на вовлечение молодежи в политическую и волонтерскую деятельность, сказал «Ведомостям» политолог Александр Немцев. Но фокус на политику был приостановлен после протестов на Болотной площади в 2011–2012 гг., продолжил он. Тогда как волонтерский вектор позже продолжал развиваться. Это повысило степень участия молодых людей в благотворительности, но не способствовало их заинтересованности в военных темах, объяснил Немцев. Военный патриотизм – долгосрочный тренд, его развитие сохранится в России и после окончания спецоперации, считает политолог Алексей Макаркин. Продвигая интерес к военной службе у молодежи, власть исходит из логики, что противостояние с западными странами будет долгосрочным, предполагает он.
«Абсолютное большинство» молодых людей уже разделяют традиционные духовно-нравственные ценности, считает Метелев. Но вместе с этим России необходимо продолжать развивать готовность молодежи «к защите Родины и служению ей», говорит он. Чтобы достигнуть показателя в 85% молодых людей, разделяющих традиционные ценности, нужно полностью изменить культурный контекст в стране, считает Немцев. Как отмечает Макаркин, в молодежной среде популярна западная культура. Для того чтобы заявленных показателей можно было достигнуть, государству необходимо представить новых лидеров общественного мнения, которым молодежь «будет верить», считает Немцев.