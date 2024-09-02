Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

Путин прибыл в Монголию с официальным визитомПрезидент России 3 сентября проведет переговоры с руководством страны
Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха.
В аэропорту Улан-Батора российского лидера встретил почетный караул.
2 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что мероприятия «насыщенной программы» пройдут уже 3 сентября. Монгольский лидер встретит президента России в Государственном дворце в столице страны. Стороны проведут переговоры в узком и в расширенном составе. На них будут обсуждаться перспективные направления сотрудничества стран, включая промышленность, сельское хозяйство, энергетику, транспорт, международное и региональное сотрудничество и др.
После переговоров Путин и Хурэлсух будут присутствовать на церемонии подписания российско-монгольских межправительственных документов и выступят с заявлением для СМИ. Затем президент России проведет переговоры с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
Лидеры стран возложат цветы к памятнику советскому маршалу Георгию Жукову, который руководил войсками в бою на Халхин-Голе. Планируется также посещение школы при улан-баторском филиале Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова, которая 25 лет работает на русском языке и по российским стандартам. Завершится визит Путина в Монголию торжественным приемом.
2 сентября Путин дал письменное интервью монгольской газете «Оноодор». В нем президент сказал, что Россию и Монголию связывают десятилетия сотрудничества почти во всех сферах. Россия же была первой страной, которая в 1921 г. признала независимость Монголии. Межгосударственный договор, который закрепил отношения на уровне всеобъемлющего стратегического партнерства, был подписан 3 сентября 2019 г. в Улан-Баторе, когда отмечалось 80-летие «нашей совместной победы над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол». Путин напомнил, что в последние годы прорабатываются новые проекты между странами, в том числе строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай («Сила Сибири – 2». – «Ведомости»), модернизация Улан-Баторской железной дороги, участие «Роснефти» в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту «Чингисхан», реконструкция ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО-Экспорт».
Путин заявил, что Россия заинтересована в трехстороннем формате – встрече на высшем уровне между главами России, Монголии и Китая. Отдельно Путин прокомментировал строительство «Силы Сибири – 2». Он напомнил, что на протяжении последних лет все президенты Монголии поднимали на переговорах вопрос о строительстве газопровода из России в Китай через Монголию. Решение о начале подготовительных работ было принято в 2021 г. В конце декабря 2023 г. было завершено составление проектной документации. «Кстати, если изначально монгольские партнеры хотели ограничиться только транзитной ролью, то сейчас рассматривается возможность использования части дешевого трубопроводного газа для развития вашей экономики и инфраструктуры», – сказал Путин.
Монголия станет первой страной, ратифицировавшей Римский статут, которую посетит Владимир Путин после того, как в марте 2023 г. Международный уголовный суд (МУС) выдал так называемый ордер на его арест. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил 30 августа журналистам, что в Кремле «нет переживаний» по этому поводу: «У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии». На вопрос, были ли переговоры с властями страны по поводу ордера МУС в ходе согласования визита, Песков ответил, что «все аспекты визита тщательно готовились».
Переговоры с Хурэлсухом Путин последний раз проводил 3 июля 2024 г. в Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, до этого они встречались 17 октября 2023 г. в Пекине на полях форума «Один пояс – один путь».
В подготовке материала участвовала Софья Векслер