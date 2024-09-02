Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

2 сентября Путин дал письменное интервью монгольской газете «Оноодор». В нем президент сказал, что Россию и Монголию связывают десятилетия сотрудничества почти во всех сферах. Россия же была первой страной, которая в 1921 г. признала независимость Монголии. Межгосударственный договор, который закрепил отношения на уровне всеобъемлющего стратегического партнерства, был подписан 3 сентября 2019 г. в Улан-Баторе, когда отмечалось 80-летие «нашей совместной победы над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол». Путин напомнил, что в последние годы прорабатываются новые проекты между странами, в том числе строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай («Сила Сибири – 2». – «Ведомости»), модернизация Улан-Баторской железной дороги, участие «Роснефти» в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту «Чингисхан», реконструкция ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО-Экспорт».