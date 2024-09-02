Юрий Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию

Бои на Халхин-Голе

Бои на Халхин-Голе в 1939 г. стали для Жукова первым опытом руководства крупным сражением. Они проходили с мая по август того года на территории Монгольской народной республики. Советские войска были связаны с ней протоколом о взаимной помощи от 1936 г., и потому были обязаны вмешаться в военный конфликт. Япония же создала на оккупированной части Китая марионеточное государство Маньчжоу-Го, откуда и атаковала Монголию. Путин ранее посещал памятные мероприятия в Монголии в 2014 г. и 2019 г. на 75 и 80-летие победы соответственно. Всего Путин был в Монголии четыре раза, а Унгагийн Хурэлсуха приезжал с визитом в Москву в декабре 2021 г. (занимает пост президента с июня того года, до того был 4 года премьером).