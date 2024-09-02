Юрий Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию

Юрий Ушаков рассказал о программе визита Путина в МонголиюПосле этого он проведет переговоры с премьером Малайзии и замом Си Цзиньпина на полях ВЭФ
Президент России Владимир Путин 2-3 сентября совершит официальный визит в Монголию, закрепив тем самым традицию посещать эту страну каждые пять лет на юбилейные даты празднования совместной победы в сражениях на реке Халхин-Гол. В этом году будет отмечаться 85 лет победы советских и монгольских войск над вторгшимися в Монголию японцами. После этого Путин направится во Владивосток для участия там в ежегодном Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где его гостями будут премьер Малайзии Анвар Ибрагим и зампредседателя КНР Хань Чжэн.
Как рассказал 2 сентября на брифинге журналистам помощник Путина Юрий Ушаков, приглашение президенту посетить Монголию поступило от его визави Ухнаагийна Хурэлсуха. Российский глава государства прилетит в Улан-Батор поздно вечером, и все мероприятия «насыщенной программы» пройдут уже 3 сентября. Монгольский лидер, с которым они последний раз виделись совсем недавно – 4 июля на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, встретит Путина в Государственном дворце в столице страны.
Затем пройдут переговоры как в узком, так и в расширенном составе, где будут обсуждаться перспективные направления сотрудничества двух стран. Среди них Ушаков упомянул промышленность, сельское хозяйство, энергетику, транспорт, прежде всего железнодорожный [страну пересекает ветка Трансмонгольской железной дороги, соединяющая российский Улан-Удэ через монгольский Улан-Батор с китайским Цзинином], международное и региональное сотрудничество, а также обучение на русском языке в Монголии и студентов из этой страны – в России (сейчас их более 600 человек).
Бои на Халхин-Голе
Бои на Халхин-Голе в 1939 г. стали для Жукова первым опытом руководства крупным сражением. Они проходили с мая по август того года на территории Монгольской народной республики. Советские войска были связаны с ней протоколом о взаимной помощи от 1936 г., и потому были обязаны вмешаться в военный конфликт. Япония же создала на оккупированной части Китая марионеточное государство Маньчжоу-Го, откуда и атаковала Монголию. Путин ранее посещал памятные мероприятия в Монголии в 2014 г. и 2019 г. на 75 и 80-летие победы соответственно. Всего Путин был в Монголии четыре раза, а Унгагийн Хурэлсуха приезжал с визитом в Москву в декабре 2021 г. (занимает пост президента с июня того года, до того был 4 года премьером).
После переговоров Путин и Ухнаагийн Хурэлсух будут присутствовать на церемонии подписания российско-монгольских межправительственных документов, и затем выступят с заявлением для СМИ. Следом у российского президента в графике значатся переговоры с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
Лидеры двух стран возложат цветы к памятнику советскому маршалу Георгию Жукову, который руководил войсками в бою на Халхин-Голе. При этом лишь 26 августа еще памятник Жукову открыли в городе Чойболсан – столице аймака (региона) Дорнод, где советско-монгольские войска и одержали победу над японцами. Наконец, президенты двух стран планируют посетить школу при улан-баторском филиале Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова, которая 25 лет работает на русском языке и по российским стандартам. Завершится визит Путина в Монголию торжественным приемом.
Монголия периодически требует внимания к себе как страна с протяженной границей с Россией (общая 3485 км), говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. И такие страны, как она, периодически нужно посещать, держать в поле внимания и обновлять связи с ними, добавляет эксперт.
У Монголии небольшая экономика, но через ее территорию планировалось провести экономический коридор в Китай, связанный с газопроводом «Сила Сибири – 2». Перспективы этого проекта, сопряженного с организацией мощной транспортной инфраструктуры, пока неясны, но отбрасывать его никто из сторон не хочет, отмечает эксперт. При этом переговоры с Китаем затягиваются, но политическая приверженность проекту остается, хоть и подобные переговоры могут вестись непредсказуемо долго. Такая динамика, добавляет Кашин, иллюстрируется еще и тем, что сама Монголия в документах планирования не включила «Силу Сибири – 2» в план развития до 2028 г.
Российско-монгольская торговля
Россия – второй торговый партнер для Монголии после Китая, но в 2023 г. товарооборот Москвы и Улан-Батора упал до $2,2 млрд с $2,6 млрд в 2022 г. Но за первую половину 2024 г. он составил 1,4 млрд (+21% год к году). Пост председателя российской части межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с 2023 г. занимает министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
Со стороны России наблюдается полная готовность к пуску «Силы Сибири – 2», но остается вопрос, на каких условиях Монголия готова давать прокачку газа через свою территорию, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Сам Китай заинтересован в расширении поставок газа и потому «кивает» на Монголию, которая пока не дала своего окончательного ответа. В случае успеха проекта Россия, отмечает эксперт, сможет заметно нарастить поставки газа. Кроме того, ведется дискуссия и о расширении трансграничных переходов, которое позволит обеспечить транзитный товарооборот из Китая. Наконец, отношения России и Монголии будут развиваться и в области образования в виде подготовки инженерных кадров и IT-специалистов, резюмирует Маслов.
Из Монголии российский президент направится на ВЭФ во Владивосток, где примет участие в различных мероприятиях 4-5 сентября. Девятый по счету форум пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета, всего ожидается порядка 6000 гостей из 76 стран. Главным событием Ушаков назвал пленарную сессию 5 сентября в 15:00, где Путин будет выступать на одной сцене вместе с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и зампредседателя КНР Хань Чжэном.
4 сентября Путин проведет переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, который посетит Россию с рабочим визитом. Они обсудят различные аспекты российско-малазийского сотрудничества – как в экономике, так и в политике. Их товарооборот в 2023 г. составил $3,5 млрд. Известно, что за 10 лет в российских вузах отучились порядка 7000 малазийских студентов, большая часть – на коммерческом отделении по медицинским специальностям. В 2023 г. Малайзию посетили 110 000 российских туристов.
Также в тот же день Путин проведет беседу с заместителем Си Цзиньпина Хань Чжэном (с ним они уже много общались в мае, во время посещения российским лидером Харбина) и сербским вице-премьером Александром Вулиным.