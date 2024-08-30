В Кремле нет переживаний насчет визита Путина в Монголию

В начале августа глава входящей в число стран – участников Римского статута Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что правительство страны не станет арестовывать Путина, если он прибудет для участия в церемонии инаугурации будущего президента Клаудии Шейнбаум Пардо 1 октября 2025 г. По его словам, правительство Мексики выступает «против войны и за мир» и предлагает посредничество между Россией и Украиной.