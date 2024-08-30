В Кремле нет переживаний насчет визита Путина в Монголию
Опасений насчет визита президента РФ Владимира Путина в Монголию, которая является участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС), в Кремле нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пескова спросили, нет ли переживаний в Кремле насчет предстоящей поездки Путина в Монголию, с учетом того, что страна признает Римский статут МУС, выдавшего ордер на арест президента России.
«Нет, нет, нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии», – ответил Песков.
Он добавил, что с властями Монголии были тщательно подготовлены все аспекты визита президента России.
В начале августа глава входящей в число стран – участников Римского статута Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что правительство страны не станет арестовывать Путина, если он прибудет для участия в церемонии инаугурации будущего президента Клаудии Шейнбаум Пардо 1 октября 2025 г. По его словам, правительство Мексики выступает «против войны и за мир» и предлагает посредничество между Россией и Украиной.
В марте 2023 г. Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Песков отмечал, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что решение МУС об аресте российского президента будет иметь «чудовищные» последствия для международного права.
В число государств, не являющихся участниками статута, входят Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут).