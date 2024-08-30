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В Кремле нет переживаний насчет визита Путина в Монголию

Ведомости

Опасений насчет визита президента РФ Владимира Путина в Монголию, которая является участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС), в Кремле нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пескова спросили, нет ли переживаний в Кремле насчет предстоящей поездки Путина в Монголию, с учетом того, что страна признает Римский статут МУС, выдавшего ордер на арест президента России.

«Нет, нет, нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии», – ответил Песков.

Он добавил, что с властями Монголии были тщательно подготовлены все аспекты визита президента России.

В начале августа глава входящей в число стран – участников Римского статута Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что правительство страны не станет арестовывать Путина, если он прибудет для участия в церемонии инаугурации будущего президента Клаудии Шейнбаум Пардо 1 октября 2025 г. По его словам, правительство Мексики выступает «против войны и за мир» и предлагает посредничество между Россией и Украиной.

В марте 2023 г. Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Песков отмечал, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что решение МУС об аресте российского президента будет иметь «чудовищные» последствия для международного права.

В число государств, не являющихся участниками статута, входят Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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