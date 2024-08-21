Киев ратифицировал Римский статут МУС

Римский статут, по ее словам, был ратифицирован с оговоркой, что в течение семи лет после вступления в силу Украина не будет признавать юрисдикцию МУС в отношении ее граждан о совершении преступлений. Украина подписала Римский статут еще 20 января 2000 г., но не ратифицировала его.