Киев ратифицировал Римский статут МУС
Верховная рада проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с поправкой, ограждающей украинцев от преследования за военные преступления, сообщила депутат Ирина Гончаренко.
Римский статут, по ее словам, был ратифицирован с оговоркой, что в течение семи лет после вступления в силу Украина не будет признавать юрисдикцию МУС в отношении ее граждан о совершении преступлений. Украина подписала Римский статут еще 20 января 2000 г., но не ратифицировала его.
Международный уголовный суд – это суд в последней инстанции по делам о серьезных международных преступлениях. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г., и находится в нидерландском городе Гаага. На текущий момент в международном договоре участвуют 123 страны.
В число государств, не являющихся участниками статута, входят Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 г. президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС.