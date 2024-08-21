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Киев ратифицировал Римский статут МУС

Ведомости

Верховная рада проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с поправкой, ограждающей украинцев от преследования за военные преступления, сообщила депутат Ирина Гончаренко.

Римский статут, по ее словам, был ратифицирован с оговоркой, что в течение семи лет после вступления в силу Украина не будет признавать юрисдикцию МУС в отношении ее граждан о совершении преступлений. Украина подписала Римский статут еще 20 января 2000 г., но не ратифицировала его.

Международный уголовный суд – это суд в последней инстанции по делам о серьезных международных преступлениях. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г., и находится в нидерландском городе Гаага. На текущий момент в международном договоре участвуют 123 страны.

В число государств, не являющихся участниками статута, входят Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 г. президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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