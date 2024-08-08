Президент Мексики исключил арест Путина в случае его визита в страну

17 марта 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными. 23 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что гипотетический арест президента России за рубежом по решению МУС стал бы равносильным объявлению войны.