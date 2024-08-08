Президент Мексики исключил арест Путина в случае его визита в страну
Правительство Мексики не станет арестовывать российского лидера Владимира Путина, если он прибудет для участия в церемонии инаугурации будущего президента Клаудии Шейнбаум Пардо 1 октября 2025 г. Об этом заявил на пресс-конференции действующий глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает El Universal.
«Мы не можем этого сделать [задержать Путина], это не наше дело», – сказал президент Мексики.
По его словам, правительство Мексики выступает «против войны и за мир» и предлагает посредничество между Россией и Украиной.
По данным издания, в посольстве Украины в Мексике выразили уверенность, что «правительство Мексики "в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутого в судебный орган Организации Объединенных Наций в Гааге".
Мексика входит в число стран-участников Римского статута, утверждающего юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).
17 марта 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными. 23 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что гипотетический арест президента России за рубежом по решению МУС стал бы равносильным объявлению войны.