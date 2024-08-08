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Президент Мексики исключил арест Путина в случае его визита в страну

Ведомости

Правительство Мексики не станет арестовывать российского лидера Владимира Путина, если он прибудет для участия в церемонии инаугурации будущего президента Клаудии Шейнбаум Пардо 1 октября 2025 г. Об этом заявил на пресс-конференции действующий глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает El Universal.

«Мы не можем этого сделать [задержать Путина], это не наше дело», – сказал президент Мексики.

По его словам, правительство Мексики выступает «против войны и за мир» и предлагает посредничество между Россией и Украиной.

По данным издания, в посольстве Украины в Мексике выразили уверенность, что «правительство Мексики "в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутого в судебный орган Организации Объединенных Наций в Гааге".

Мексика входит в число стран-участников Римского статута, утверждающего юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

17 марта 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными. 23 марта зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что гипотетический арест президента России за рубежом по решению МУС стал бы равносильным объявлению войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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