Медведев приравнял арест президента за рубежом к объявлению войны

«Вот представим себе – понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да, – но тем не менее вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации», – сказал он.