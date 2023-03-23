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Медведев приравнял арест президента за рубежом к объявлению войны

Ведомости

Гипотетический арест президента России Владимира Путина за рубежом по решению Международного уголовного суда (МУС) стал бы равносильным объявлению войны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы СМИ и пользователей «ВКонтакте».

«Вот представим себе – понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да, – но тем не менее вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации», – сказал он.

В этом случае Россия нанесет удар по Бундестагу и офису канцлера, добавил Медведев. По его оценке, решение МУС об ордере на арест создает «колоссальный негативный потенциал», учитывая и без того наихудшие за всю историю отношения РФ и Запада.

Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. 20 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что это решение будет иметь для международного права «чудовищные» последствия, и добавил, что «практической ценности [в этом нет] никакой».

17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что решения Международного уголовного суда не имеют юридической силы и являются ничтожными. 20 марта он сообщил, что в Кремле спокойно относятся к решению МУС и не принимают это «близко к сердцу».

20 марта СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Следствие установило, что решение судьи МУС об аресте президента России Владимира Путина является заведомо незаконным, поскольку у прокуроров и суда нет оснований для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных