Песков рассказал о реакции на решение МУС об ордере на арест Путина

«Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится», — считает замглавы президентской администрации (цитата по «РИА Новости»).