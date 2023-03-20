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Песков рассказал о реакции на решение МУС об ордере на арест Путина

Ведомости

В Кремле спокойно относятся к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и не принимают это «близко к сердцу», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится», — считает замглавы президентской администрации (цитата по «РИА Новости»).

Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Как писала Die Zeit, это решение обязывает государства – члены суда, в том числе Германию, арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу. Министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать российского президента в случае его визита в Германию.

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После этого председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин уже поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными. Об этом же заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: по ее словам, решения МУС не имеют никакого значения для Москвы, а возможные ордеры на арест юридически ничтожны.

Ранее сегодня, 20 марта, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что это решение будет иметь для международного права «чудовищные» последствия, и добавил, что «практической ценности [в этом нет] никакой».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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