Газета
Политика

В минюсте ФРГ пообещали арестовать Путина в случае его визита в страну

Ведомости

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что выполнит требование Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и арестует президента РФ Владимира Путина, если тот приедет в Германию. 

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Как пишет Die Zeit, это решение обязывает государства - члены суда, в том числе Германию, арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу.

«Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом и договаривающимися государствами и потребует принудительного исполнения. Затем Германия обязана арестовать президента Путина, если он въедет на территорию Германии, и передать его МУСу», – сказал Бушман Bild am Sonntag (цитата по Die Zeit).

Ранее по теме: Байден счел оправданным решение МУС об ордере на арест Путина

Международный уголовный суд – это суд в последней инстанции по делам о серьезных международных преступлениях. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Россия подписала, но не ратифицировала его.

Решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными, заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение суда выдать ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что решения МУСа не имеют никакого значения для Москвы, а возможные ордеры на арест юридически ничтожны.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных