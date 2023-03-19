В минюсте ФРГ пообещали арестовать Путина в случае его визита в страну
Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что выполнит требование Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и арестует президента РФ Владимира Путина, если тот приедет в Германию.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Как пишет Die Zeit, это решение обязывает государства - члены суда, в том числе Германию, арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу.
«Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом и договаривающимися государствами и потребует принудительного исполнения. Затем Германия обязана арестовать президента Путина, если он въедет на территорию Германии, и передать его МУСу», – сказал Бушман Bild am Sonntag (цитата по Die Zeit).
Международный уголовный суд – это суд в последней инстанции по делам о серьезных международных преступлениях. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Россия подписала, но не ратифицировала его.
Решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными, заявил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение суда выдать ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что решения МУСа не имеют никакого значения для Москвы, а возможные ордеры на арест юридически ничтожны.