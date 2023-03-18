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Байден счел оправданным решение МУС об ордере на арест Путина

Ведомости

Президент США Джо Байден назвал оправданным решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, пишет Reuters.

«Ну, я думаю, это оправдано», — сказал Байден, комментируя решение МУС.

Президент США при этом напомнил, что Вашингтон не признает компетенцию МУС, но назвал решение суда «сильной позицией». США также пришли к выводу, что российские войска совершили военные преступления на Украине, и поддерживают привлечение к ответственности виновных, отмечает Reuters со ссылкой на заявление представителя госдепа.

Решения Международного уголовного суда не имеют юридической силы и являются ничтожными, заявил 17 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение МУС выдать ордер на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка.

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«Очень много у меня вопросов по решению МУСа. В этой связи вот что хотел бы вам сообщить. Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. И, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными. Вот единственное, что я хотел бы и мог бы сказать по этому решению», – заявил журналистам Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что решения МУС не имеют никакого значения для Москвы, а возможные ордеры на арест юридически ничтожны.

С Захаровой согласился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, ордер МУС не имеет никаких правовых оснований и последствий. «Сейчас юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд государств – членов СБ ООН. Приняв столь абсурдное решение, МУС встал на путь самоликвидации», – заключил он.

Международный уголовный суд – это суд в последней инстанции по делам о серьезных международных преступлениях. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Россия подписала, но не ратифицировала его.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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