Какая программа у Владимира Путина будет во Владивостоке

Затем у Путина будут международные контакты, которые будут проходить на базе Дальневосточного федерального университета, где проходит ВЭФ. Сначала Путин встретится с заместителем председателя КНР Хань Чжэнем. «Они неоднократно уже встречались. Хань Чжэн ранее возглавлял две наших совместных российско-китайских комиссии. Прекрасно владеет проблематикой российско-китайских отношений, поэтому мы ожидаем, что действительно это будет возможность для предметного обсуждения разных текущих вопросов на повестке дня наших двусторонних отношений, в том числе в развитие тех конкретных разговоров, которые накануне имели место в Улан-Баторе», – сказал Песков.