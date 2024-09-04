Какая программа у Владимира Путина будет во Владивостоке

Какая программа у Владимира Путина будет во ВладивостокеПрезидент проведет международные переговоры и примет участие в пленарном заседании ВЭФ
Владимир Путин ночью 4 сентября прибыл во Владивосток, где у него запланированы международные контакты, совещание по развитию Дальнего Востока и участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Рабочий день 4 сентября президент начнет с осмотра участка для новой верфи, которую будет строить Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это будет верфь для гражданских судов, для газовозов. Планируемый участок Путин посмотрит с воды. Собственно, Владивосток продолжает развиваться как очень крупный судостроительный хаб», – сказал Песков. Путина будут сопровождать председатель совета директоров ОСК Андрей Костин, первый вице-премьер Денис Мантуров и руководитель ОСК Андрей Пучков, они будут давать пояснения по планам стратегического развития корпорации.
После этого Путин посетит пункт базирования приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в бухте Улисс. «Путину тоже расскажут, как обстоят дела. Действующая военная часть нашего Тихоокеанского флота, наши славные моряки тоже расскажут, как они живут и как будет дальше развиваться их часть», – сказал пресс-секретарь президента.
Затем у Путина будут международные контакты, которые будут проходить на базе Дальневосточного федерального университета, где проходит ВЭФ. Сначала Путин встретится с заместителем председателя КНР Хань Чжэнем. «Они неоднократно уже встречались. Хань Чжэн ранее возглавлял две наших совместных российско-китайских комиссии. Прекрасно владеет проблематикой российско-китайских отношений, поэтому мы ожидаем, что действительно это будет возможность для предметного обсуждения разных текущих вопросов на повестке дня наших двусторонних отношений, в том числе в развитие тех конкретных разговоров, которые накануне имели место в Улан-Баторе», – сказал Песков.
Далее Путин встретится с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным. Он отвечает по поручению президента Сербии Александра Вучича в сербском правительстве за развитие двусторонних отношений. «Он недавно уже был у нас, у него были контакты с секретарем Совбеза [Сергеем] Шойгу, с другими нашими представителями. Вот с президентом обсудит текущие вопросы и, конечно, все, что связано с ситуацией на Балканах, которая продолжает быть предметом нашей глубокой озабоченности», – отметил Песков.
И завершит международные контакты президента встреча с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. По словам Пескова, Малайзия «наш достаточно важный торгово-экономический партнер»: «Потенциал двусторонних отношений трудно переоценить, и очевидно, что он далеко не полностью задействован. Это еще предстоит сделать». Переговоры пройдут сначала в узком, затем в расширенном составе с участием делегаций.
А 5 сентября президент примет участие в пленарном заседании ВЭФ, модератором будет ведущая ВГТРК Александра Суворова, которая была также пресс-секретарем избирательного штаба Путина на выборах 2024 г. «Мы ожидаем весьма содержательное, как это обычно бывает, выступление президента и не менее содержательную панельную дискуссию, которая потом состоится», – сказал Песков. В пленарной сессии будут участвовать заместитель председателя КНР Хань Чжэн и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
Пресс-секретарь Путина заявил о важности ВЭФ для России. «Наш Дальний Восток и Арктика – это приоритетные регионы, регионы приоритетные на очень-очень многие десятилетия и даже столетия. Тратятся большие средства, прилагаются огромные усилия для приоритетного опережающего развития этого региона, с тем чтобы выравнять динамику его развития с динамикой развития европейской части страны и исправить дисбаланс», – сказал Песков. По его словам, роль Дальнего Востока за последние годы выросла и с точки зрения экономики, и с точки зрения внешней политики, форум же отражает эти процессы.
«Пускай в силу известных причин мы видим здесь не так много иностранных гостей – это понятно. Беспрецедентное давление недоброжелателей, угрозы первичных, вторичных санкций, давление иными методами, конечно, сокращает количество зарубежных участников. Но это не навсегда», – считает Песков.