Правительство и нефтяники скорректировали графики ремонтов на НПЗ

Оптовые цены на бензин в России в этом году растут с начала апреля. В июне рост ускорился, в результате в июле правительство ввело полный запрет на экспорт бензина для всех компаний, включая производителей топлива. Сначала он был установлен до конца августа этого года, а затем продлен до конца сентября. В октябре эмбарго сохранится для экспортеров, не производящих топливо, то есть для трейдеров, и для компаний, мощности по производству бензина которых не превышают 1 млн т в год.