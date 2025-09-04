Правительство и нефтяники скорректировали графики ремонтов на НПЗ

Правительство и нефтяники скорректировали графики ремонтов на НПЗДля окончательной стабилизации рынка потребуются дополнительные меры
Минэнерго и российские нефтяные компании скорректировали графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Об этом сообщил журналистам 4 сентября на ВЭФ-2025 министр энергетики Сергей Цивилев.
Он пояснил, что плановые ремонты на НПЗ перенесены таким образом, чтобы они не выпадали на периоды пикового спроса на бензин. Также НПЗ задействовали имеющиеся резервы, отметил Цивилев. По его словам, это позволит направить большие объемы топлива на внутренний рынок и снизить цены на бензин.
Чиновник напомнил, что ранее правительство запретило до конца сентября экспорт бензина из России для всех компаний, включая производителей.
По мнению Цивилева, принятые правительством меры по стабилизации российского топливного рынка достаточны для того, чтобы удержать темпы роста цен на бензин в пределах инфляции в сентябре и в последующие месяцы.
При этом важно, чтобы на рынке не создавался искусственный ажиотаж, который провоцирует рост цен, добавил министр.
Период пикового спроса на моторное топливо в России традиционно приходится на лето – сезон отпусков. Высокий спрос, как правило, также наблюдается в мае и сентябре.
Оптовые цены на бензин в России в этом году растут с начала апреля. В июне рост ускорился, в результате в июле правительство ввело полный запрет на экспорт бензина для всех компаний, включая производителей топлива. Сначала он был установлен до конца августа этого года, а затем продлен до конца сентября. В октябре эмбарго сохранится для экспортеров, не производящих топливо, то есть для трейдеров, и для компаний, мощности по производству бензина которых не превышают 1 млн т в год.
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев 4 сентября на ВЭФ-2025 сообщил журналистам, что правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина и для производителей на октябрь. «Рассматриваются все варианты, и этот вариант тоже, потому что, очевидно, нам необходимо, в первую очередь, наполнить внутренний рынок, и только потом направлять на остальные», – сказал он (цитата по ТАСС).
Пока запрет экспорта бензина не позволил остановить рост оптовых цен. В течение июля бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа) подорожал на 2% до 65 390 руб./т, бензин Аи-95 – на 11% до 75 569 руб./т. В течение августа цена на бензин Аи-92 и Аи-95 увеличилась на 5% до 68 425 и 79 054 руб./т соответственно. В прошлом месяце цены на бензин Аи-92 и Аи-95 обновили исторические максимумы, достигнув 72 663 руб./т (21 августа) и 82 253 руб./т (20 августа) соответственно. 3 сентября цена на бензин Аи-95 достигла 82 382 руб./т. 4 сентября стоимость 1 т бензина Аи-92 на бирже составляла 71 304 руб./т, Аи-95 – 81 289 руб./т.
На динамику цен на топливо на бирже оказывают влияние внеплановые ремонты на НПЗ, так как на заводы регулярно проводятся атаки БПЛА. По оценкам Reuters, в общей сложности в августе атакам подверглись 10 российских НПЗ, на которые приходится 17% всех мощностей по переработке нефти в стране.
В середине августа курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке. Он также поручил Минэнерго и ФАС продолжать мониторинг маржинальности АЗС и проанализировать ситуацию с ценами на нефтепродукты в ряде регионов.
Рост оптовых котировок уже привел к тому, что и динамика цен на АЗС превысила уровень инфляции в стране. По последним данным Росстата, за неделю с 26 августа по 1 сентября стоимость Аи-92 и Аи-95 на АЗС в среднем по России выросла на 0,3% до 59,01 руб./л и 64,42 руб./л соответственно. С начала года рост цен на бензин Аи-92 составил 6,7%, на бензин Аи-95 – 6,9%. Инфляция в России с начала года, по данным Росстата на 1 сентября, составляет 4,1%, при этом с 26 августа по 1 сентября наблюдалась дефляция в размере 0,08%.
Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин напоминает, что вопрос переноса сроков плановых ремонтов на НПЗ с весны и лета на другую часть года ранее неоднократно обсуждался регуляторами. Но основная проблема российского топливного рынка сейчас заключается во внеплановых ремонтах, и в этом направлении регуляторам сложно что-то сделать, отмечает он. С ним согласен старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин.
Корректировка графика ремонтов НПЗ может позволить избежать будущих кризисов, но в текущей ситуации уже не поможет, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Рост предложения за счет резервов способен смягчить ситуацию, но их объем у НПЗ, скорее всего, невелик, считает эксперт.
По мнению Кауфмана, текущий кризис на рынке будет преодолен либо после завершения сезона высокого спроса – примерно в конце сентября, либо в случае быстрого завершения внеплановых ремонтов на НПЗ. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что ситуация должна стабилизироваться в октябре. По мнению Бахтина, нормализация оптовых цен, то есть их возврат к уровню начала лета, произойдет лишь в конце октября.
Быстро стабилизировать ситуацию может позволить экстренный импорт бензина, говорят Кауфман и Терешкин. По мнению Терешкина, у России есть два потенциальных источника такого импорта – Китай, который является крупным производителем бензина, и Белоруссия, у которой после санкций 2020 г. возник профицит нефтеперерабатывающих мощностей.
Стратегической мерой для стабилизации рынка является ускорение программы модернизации НПЗ, которая позволит нарастить производство бензина в стране, считает Фролов.
Из-за аномально высоких оптовых цен стоимость бензина в рознице в ближайшие недели продолжит расти повышенными темпами – на 0,3-0,6% в неделю, считает Кауфман. В результате, по итогам года розничные цены могут вырасти на 9-10% – значительно выше уровня инфляции, прогнозирует он. Фролов также считает, что рост цен на АЗС в 2025 г. окажется выше инфляции. Попытки ограничить рост цен на заправках «в ручном режиме» могут привести к закрытию независимых АЗС, предупреждает он. По мнению Бахтина, рост цен будет на уровне инфляции или «незначительно выше».