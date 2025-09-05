На ВЭФ-2025 предварительно подписано 283 соглашения на 6,04 трлн рублей

На ВЭФ-2025 предварительно подписано 283 соглашения на 6,04 трлн рублейВсего в форуме приняли участие около 7300 человек
На Восточном экономическом форуме уже заключено 283 соглашения. Об этом сообщил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
«По состоянию на текущий момент подписано 283 соглашения на общую сумму 6,04 трлн руб.», – сказал он на пресс-конференции, отметив, что показатель превышает результаты прошлого форума (цитата по ТАСС).
По его данным, участие в ВЭФ-2025 приняли около 7300 человек, в том числе 1400 представителей средств массовой информации.
Среди крупнейших сделок – соглашение правительства Бурятии и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики о сотрудничестве при проработке строительства Мокского гидроузла стоимостью 1,1 трлн руб. Еще одно крупное соглашение подписали Хабаровский край и ООО «Милькан» – о строительстве горно-обогатительного комбината на железорудном месторождении в Тугуро-Чумиканском районе. Объем инвестиций составит 650 млрд руб.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что акцент, сделанный президентом России на развитии инноваций, расширении экспериментального режима для беспилотников и создании условий для профессионалов и молодежи, должен придать Дальнему Востоку новые смыслы и перспективы.
Юбилейный Х Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на острове Русский во Владивостоке. Организатором выступает фонд «Росконгресс». В этом году участие подтвердили представители более 70 стран и территорий.
С 2015 по 2024 г. на площадке форума было подписано 2480 соглашений объемом свыше 29 трлн руб. В 2024 г. был достигнут рекорд – 313 соглашений на 5,6 трлн руб. Тогда крупнейшие делегации прибыли из Китая, Вьетнама, Мьянмы и Малайзии.
Основная тема ВЭФ-2025 звучит как «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». В программе – панельные сессии, бизнес-диалоги, круглые столы и деловые завтраки с участием ключевых партнеров Азиатско-Тихоокеанского региона.
5 сентября Владимир Путин выступил на пленарной сессии форума. Главной темой стало социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Также президент заявил, что не согласен с мнением главы Сбербанка Германа Грефа о «технической стагнации» в российской экономике. По его словам, рост расходов связан с масштабными инфраструктурными проектами, социальной сферой и спецоперацией. Путин подчеркнул, что повышение доходов и производительности труда необходимо, но не за счет увеличения налоговой нагрузки.