На ВЭФ-2025 предварительно подписано 283 соглашения на 6,04 трлн рублей

5 сентября Владимир Путин выступил на пленарной сессии форума. Главной темой стало социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Также президент заявил, что не согласен с мнением главы Сбербанка Германа Грефа о «технической стагнации» в российской экономике. По его словам, рост расходов связан с масштабными инфраструктурными проектами, социальной сферой и спецоперацией. Путин подчеркнул, что повышение доходов и производительности труда необходимо, но не за счет увеличения налоговой нагрузки.