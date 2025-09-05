В 2025 году цены на аэронавигацию в России выросли на 40%

Многие поставщики услуг раз в год, а кто-то и по несколько раз в год, повышают тарифы вслед за ростом своих издержек, объясняет исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. «В данном случае прошло довольно длительное время – свыше шести лет – без индексации. Практически все услуги в авиаотрасли за эти годы подорожали, причем зачастую речь идет даже не о десятках процентов, а кратном росте, – говорит эксперт. – Рост тарифов на 40% даже ниже общерыночной практики, ниже уровня официальных индексов Минэкономразвития», – добавляет Пантелеев.