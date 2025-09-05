В 2025 году цены на аэронавигацию в России выросли на 40%Сумма была пересмотрена впервые за 6 лет
Стоимость аэронавигационного обслуживания для российских пользователей гражданской авиации в 2025 г. выросла на 40%, свидетельствуют данные портала госзакупок, которые проанализировали «Ведомости». Так, на 2025 г. совокупная стоимость закупок по предоставлению метеорологической информации пользователям воздушного пространства достигла 6,8 млрд руб., что на 40% больше аналогичного показателя за 2024 г., который составил 4,9 млрд руб.
До этого года общая сумма, которая складывается из двух контрактов – на обслуживание на этапе подготовки к полету и посадке, а также на обслуживание пользователей в воздушном пространстве России, не менялась более шести лет.
Заказчиком закупок традиционно выступает находящееся в ведении Росавиации ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» («ГК по ОрВД»), осуществляющее аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного пространства.
Поставщиком по этим контрактам традиционно выступает ФГБУ «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации» (ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»), которое с 2011 г. осуществляет метеорологическое обслуживание гражданской и экспериментальной авиации, говорится на сайте организации.
Представитель Росавиации переадресовал запрос в «ГК по ОрВД». Представители компании и «Авиаметтелекома Росгидромета» не ответили на запросы «Ведомостей».
Стоимость первого контракта на предоставление метеоинформации на этапе подготовки к полету в аэропорту, на посадочной площадке и вертодроме в 2025 г. составил 5,4 млрд руб. Сроки исполнения – с 1 апреля 2025 г. по 31 марта 2026 г. Ранее сумма аналогичного контракта составляла 3,86 млрд руб. в год и также не менялась более шести лет.
Число аэродромных метеорологических органов «Авиаметтелекома Росгидромета», предоставляющих информацию по новому контракту, сократилось до 233 с 243. Так, из списка были удалены метеостанции Остафьево, Третьяково (Луховицы), Нелькан, Ургалан, Пионерный, Приполярный, Андрюшкино, Себян-Кюель, Оймякон, Шушенское. На первый квартал 2025 г. был заключен контракт по старой цене, его сумма составила 965 млн руб.
Второй контракт на предоставление метеоинформации в воздушном пространстве над российской территорией, а также за ее пределами, где ответственность за организацию воздушного движения возложена на Россию, в 2025 г. составил 1,4 млрд руб. Его срок исполнения также с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 г. Ранее сумма составляла 998 млн руб. ежегодно. На первый квартал 2025 г. также был заключен контракт по старой цене в 249 млн руб.
Многие поставщики услуг раз в год, а кто-то и по несколько раз в год, повышают тарифы вслед за ростом своих издержек, объясняет исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. «В данном случае прошло довольно длительное время – свыше шести лет – без индексации. Практически все услуги в авиаотрасли за эти годы подорожали, причем зачастую речь идет даже не о десятках процентов, а кратном росте, – говорит эксперт. – Рост тарифов на 40% даже ниже общерыночной практики, ниже уровня официальных индексов Минэкономразвития», – добавляет Пантелеев.
С ним согласен ведущий эксперт центра экономики и транспорта НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко. «За шесть лет у «Авиаметтелекома Росгидромета» выросли издержки, настало время их переложить на пользователей», – считает он.
Понятно, что для ГК по ОрВД увеличение стоимости контракта – это неблагоприятный поворот событий, сейчас финансовое положение предприятия устойчивое, но не такое благоприятное, как в прошлом десятилетии, напоминает Пантелеев. «Тем не менее предоставлять авиакомпаниям информацию о погодных условиях нужно. Альтернативного поставщика метеорологической информации нет, а издержки «Авиаметтелекома Росгидромета» увеличиваются, соответственно, растут и цены на их услуги», – объясняет эксперт.
Выручка «ГК по ОрВД» по РСБУ за 2024 г. превысила 125 млрд руб. (рост на 36% к 92 млрд руб. в 2023 г.), чистая прибыль – 17 млрд руб. (рост превысил 117% к 8 млрд руб. в 2023 г.), следует из отчетности. До этого на протяжении трех лет госкорпорация была убыточной, в последний раз прибыль 14,7 млрд руб. она получила в 2019 г.
Убытки ГК по ОрВД в начале десятилетия были связаны с серьезным сокращением объемов полетов иностранных авиакомпаний сначала на фоне пандемии, потом на фоне введения антироссийских санкций с 2022 г., напоминает Пантелеев. «И если в проблемные годы компания получила поддержку со стороны правительства, то в дальнейшем за счет роста объема оказываемых услуг удалось стабилизировать финансовую ситуацию в компании», – говорит он.