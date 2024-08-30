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ФАС обнародовала планы по резкому подъему сборов за аэронавигацию

Дополнительные расходы авиакомпаний оценены в 32–150 рублей на одного пассажира
Денис Кузнецов
Весь рост тарифов за аэронавигационное обслуживание обещают направить на реконструкцию аэродромов страны/ Алексей Куденко / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает повысить сборы за аэронавигационное обслуживание (АНО) российских авиакомпаний на рейсах внутри страны на 37%, а для зарубежных направлений – в 2 раза. Об этом говорится в проекте приказа службы, с которым ознакомились «Ведомости».

Текущие ставки аэронавигационных сборов регламентированы приказом ФАС № 724 от октября 2022 г. Они зависят от максимальной взлетной массы воздушного судна (ВС). Например, наиболее распространенные типы самолетов в парках отечественных эксплуатантов – Airbus A320 и Boeing 737-800 – входят в категорию «от 50 до 100 т». По проекту ФАС, ставка аэронавигационного сбора за полет такого ВС на каждые 100 км по России должна вырасти с нынешних 1217 руб. до 1667 руб., по международным маршрутам – с 4649 до 9297 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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