ФАС обнародовала планы по резкому подъему сборов за аэронавигацию

Текущие ставки аэронавигационных сборов регламентированы приказом ФАС № 724 от октября 2022 г. Они зависят от максимальной взлетной массы воздушного судна (ВС). Например, наиболее распространенные типы самолетов в парках отечественных эксплуатантов – Airbus A320 и Boeing 737-800 – входят в категорию «от 50 до 100 т». По проекту ФАС, ставка аэронавигационного сбора за полет такого ВС на каждые 100 км по России должна вырасти с нынешних 1217 руб. до 1667 руб., по международным маршрутам – с 4649 до 9297 руб.