ВТБ хочет продать свою долю в «Пулково»Банку принадлежит 25,01% в аэропорту Санкт-Петербурга
ВТБ планирует продать принадлежащие банку 25,01% в «Воздушных воротах Северной столицы» (ВВСС) – операторской компании аэропорта «Пулково». Об этом на ВЭФ-2025 рассказал журналистам президент-председатель правления банка Андрей Костин. Пока интересных предложений ВТБ не получал, добавил топ-менеджер.
«Переговоры ведем потихоньку, опросили всех, кто потенциально мог бы быть (заинтересован). У кого-то денег нет, кто-то предлагает объединиться в общую корпорацию, но нам быть совладельцем на 5% в пяти аэропортах неинтересно», – сказал Костин.
По его словам, среди интересантов на долю банка в аэропорту Санкт-Петербурга есть те, кто рассматривал приобретение перешедшего в госсобственность московского аэропорта «Домодедово». О ком именно идет речь, Костин не сказал.
«ДМЕ холдинг», объединяющий основные активы столичного аэропорта, был в июне 2025 г. обращен судом в доход государства по иску Генпрокуратуры и передан на баланс Росимущества. По версии Генпрокуратуры, «Домодедово», будучи стратегическим предприятием, оказалось под контролем якобы резидентов иностранных государств – Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и Валерия Когана (Израиль) – без предварительного разрешения правительственной комиссии.
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» получила «Пулково» в управление в 2010 г. на 30 лет в рамках концессионного соглашения между ВВСС, правительством Санкт-Петербурга и принадлежащим ему «Аэропорт Пулково». Структура владения компанией-оператором несколько раз менялась. Так, в 2022 г. владевшая 25% в ВВСС немецкая Fraport сообщила о намерении выйти из капитала компании.
В 2023 г. президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100% «ВВСС» в пользу нового юрлица – «Холдинг ВВСС» с уставным капиталом в 169 млрд руб. Совокупная доля структур ВТБ в нем составляет 25,01%, говорится в данных «СПАРК-Интерфакса». В частности, 16,79% владеет «Холдинг ВТБ капитал Ай Би», а еще 8,22% — «ВТБ инфраструктурный холдинг». Другие крупные совладельцы оператора петербургского аэропорта – Orbit Aviation из Омана, выкупившая в декабре 2024 г. 25% у Fraport, а также F3 Holding LLC из Катара (владеет 24,99%).
По данным «СПАРК-Интерфакса», чистая прибыль компании «Воздушные ворота Северной столицы» в 2024 г. составила 9,73 млрд руб. по РСБУ (рост в 1,8 раза), выручка достигла 27,3 млрд руб. (+18,5%).
«Пулково» является вторым в России по загруженности среди всех аэропортов в стране, пассажиропоток по итогам 2024 г. достиг 20,9 млн человек (+2,5% г/г). Больше пассажиров обслужил только «Шереметьево» – 43,9 млн человек. «Внуково» и «Домодедово» – 16 млн и 15,6 млн пассажиров соответственно.
Кроме «Пулково», ВТБ принадлежит также 49,5% доли в аэропорту Геленджика, который был недавно открыт для гражданских рейсов после ограничений 2022 г. Кроме ВТБ совладельцами этого аэропорта также являются «Акционерный банк "Россия"» – 44,5%. Оставшийся 1% принадлежит физлицам – Евгению Баженову и Юлии Цыгановой в равной пропорции – по 0,5%.
Доля ВТБ в управляющей «Пулково» компании ВВСС – это серьезный и дорогой актив, который к тому же потребует значительных вложений, говорит ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Петербургский аэропорт достиг предела пропускной способности, с чем связаны будущие вложения в его расширение, поясняет эксперт. По его оценке, круг потенциальных интересантов на долю ВТБ связан с российскими инвесторами: владельцами аэропортов Московского авиаузла и тройкой крупнейших аэропортовых холдингов в регионах.
Напомним, что «Пулково» планирует в 2027 г. начать строительство второй очереди аэропорта. Реализация всего проекта оценивается почти в 200 млрд руб., она будет проходить в три этапа со сроком завершения после 2030 г.
Стоимость доли ВТБ в аэропорту «Пулково» может составить от 35 млрд до 45 млрд руб., полагает независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Он считает маловероятным, что желающие заключить сделку появятся быстро на фоне ситуации с задержками авиасообщения из-за атак беспилотников на российские аэропорты. Но с завершением конфликта интерес, безусловно, может проявиться, в том числе со стороны арабских инвесторов, полагает эксперт.