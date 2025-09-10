Выходец из «Сбера» с партнером вложились в производителя салатов

Данные компании, а также полностью принадлежащее «Провансу» ООО «Интегра грин» специализируются на упаковке салатов, салатных смесей и овощей, в том числе под брендом «Скоро». Их предприятия расположены в Тюмени, Ростове-на-Дону и Саратове. На сайте «Прованса» говорится, что его продукция поставляется как в крупнейшие федеральные торговые сети, так и в рестораны, например в сеть «Вкусно – и точка». По данным «СПАРК-Интерфакса», совокупная выручка всех трех организаций по итогам 2024 г. увеличилась год к году на 18,3% до 2 млрд руб., чистая прибыль за этот же период составила 156,4 млн руб. (+43,7%).