Выходец из «Сбера» с партнером вложились в производителя салатов«Бумеранг капитал» получил крупную долю в группе «Прованс»
У тюменского производителя салатов «Прованс», которые поставляются в сети фастфуда «Вкусно – и точка» и Rostics, сменился владелец: 85% долей в ООО «Прованс» и ООО «Прованс групп» перешло компании «Бумеранг агроинвест». По данным ЕГРЮЛа, сделка была закрыта 2 сентября. До этого первая организация полностью принадлежала ее генеральному директору Татьяне Овсянкиной. Она же владела половиной второй (еще 50% было у Ольги Поповой). Сейчас у нее осталось 15% в обеих фирмах. Сама Овсянкина от комментариев отказалась.
Данные компании, а также полностью принадлежащее «Провансу» ООО «Интегра грин» специализируются на упаковке салатов, салатных смесей и овощей, в том числе под брендом «Скоро». Их предприятия расположены в Тюмени, Ростове-на-Дону и Саратове. На сайте «Прованса» говорится, что его продукция поставляется как в крупнейшие федеральные торговые сети, так и в рестораны, например в сеть «Вкусно – и точка». По данным «СПАРК-Интерфакса», совокупная выручка всех трех организаций по итогам 2024 г. увеличилась год к году на 18,3% до 2 млрд руб., чистая прибыль за этот же период составила 156,4 млн руб. (+43,7%).
«Бумеранг агроинвест» основан в мае 2024 г. компанией «Бумеранг капитал» и гендиректором последней Федором Перфильевым. «Бумеранг капитал», в свою очередь, принадлежит бывшему топ-менеджеру «Сбербанк капитала» Вагану Гаспаряну. В 2020–2023 гг. он был его исполняющим обязанности гендиректора, но затем ушел и основал собственную инвестгруппу. О конкретных проектах последней известно не много. В конце 2024 г. компания «Ароса логистика» привлекла ее в качестве соинвестора для развития бизнеса ритейлера «Зельгрос Россия», который включал в себя гипермаркеты Selgros и дистрибуцию.
Компания планирует развивать «Прованс» через создание вертикально интегрированной структуры, в том числе за счет приобретения новых активов, говорит представитель «Бумеранг капитала». По его словам, инвестиции в этот актив являются частью стратегии по формированию портфеля проектов в пищевой промышленности, продовольственной сфере и HoReCа.
Условия сделки по покупке мажоритарной доли в «Провансе» в «Бумеранг капитале» не раскрывают.
Инвестбанкир Илья Шумов считает, что за 85% группы компания могла заплатить около 1 млрд руб. Он также обращает внимание, что доли «Бумеранг агроинвеста» в «Провансе» и «Прованс групп» пока заложены у прошлых собственников. Это может означать, что транзакция оплачена не полностью. Эксперт также допускает, что у продавца сохраняется право на обратный выкуп компаний при достижений ими определенных результатов. В пользу этого варианта говорит и то, что у них так и не сменились генеральные директора, отмечает Шумов.
Овсянкина остается совладельцем группы «Прованс» и «равноправным партнером», сообщил представитель «Бумеранг капитала». По его словам, она продолжит руководить ее операционной деятельностью и будет отвечать за стратегию развития.
Между тем 5 сентября 25% «Бумеранг агроинвеста» перешло АО «Пикалевская сода», созданному бывшим гендиректором «Фосагро» Максимом Волковым, свидетельствуют данные ЕГРЮЛа. Это предприятие, расположенное в Ленинградской области, выпускает кальцинированную соду, поташ, портландцемент для использования в том числе в стекольной промышленности и строительстве. Его представитель на запрос «Ведомостей» не ответил.
«Пикалевская сода» могла быть привлечена в сделку в качестве стратегического инвестора, который потенциально поможет группе расти более активно, считает Шумов. «Бумеранг капитал» же в данном случае, по его мнению, выступает финансовым инвестором, он в операционной деятельности, скорее всего, участвовать не будет. Возможно, партнеры хотят выстроить вертикальную интеграцию группы «от карьера до прилавка», предполагает управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев. И здесь, по его словам, на этапе выращивания сырья может быть использована продукция «Пикалевской соды».
Не исключено, что «Бумеранг капитал» со временем продаст ей свою долю, полагает Габышев. В этом случае, как утверждает эксперт, такая схема сделки позволила партнерам разделить риски вложений и соинвестирования.
Саму транзакцию Шумов считает инвестиционно привлекательной. Рынок HoReCа, по его словам, активно развивается. По данным Росстата, оборот общественного питания в 2024 г. вырос на 9% до 3,44 трлн руб. Кроме того, именно этот сегмент видится ему хорошим каналом продаж, так как у поставщиков больше возможностей для управления ценой продукта по сравнению с розничными сетями.