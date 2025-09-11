Аэропорт Краснодара возобновляет работу

Аэропорт Краснодара возобновляет работуОн стал третьим открытым аэропортом юга России после введенных в 2022 году ограничений
Минтранс 11 сентября 2025 г. сообщил о возобновлении работы международного аэропорта Краснодара. Соответствующее решение было принято после оценки безопасности межведомственной рабочей группой и специалистами госкорпорации по организации воздушного движения, отмечается в сообщении.
Аэропорт Краснодара был закрыт для гражданских рейсов с конца февраля 2022 г. из соображений безопасности. В Минтрансе подчеркнули, что аэропорт поддерживал готовность к возобновлению работы и сохранил персонал, который проходил обучение в аэропорту Сочи.
По данным министерства, в полной готовности находятся оба терминала, аэропорт и спецтехника. Летом 2024 г. была отремонтирована рулежная дорожка, привокзальная площадь, фасады терминалов и обновлена парковка, добавили в Минтрансе.
Открытие аэропорта улучшит транспортную доступность региона и курортов Черного и Азовского морей, уточняется в сообщении.
Росавиация уведомила авиакомпании о готовности аэропорта «Пашковский» к работе с 09:00 до 19:00 мск начиная с 11 сентября, с интенсивностью не более пяти взлетно-посадочных операций в час. Эту информацию также подтвердил представитель ГК «Аэродинамика» (управляет аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы). Поддержание операционной готовности стало ключевым фактором для оперативного возобновления полетов гражданской авиации, добавил он.
«Аэрофлот» выполнит первый регулярный рейс в Краснодар из Москвы 17 сентября, передал журналистам через пресс-службу гендиректор компании Сергей Александровский. Первый рейс из Санкт-Петербурга будет отправлен 19 сентября. С 27 сентября начнутся полеты из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, c 28 сентября – из Казани и Новосибирска. Продажа билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям будет открыта в ближайшие дни, говорится в сообщении «Аэрофлота».
На начальном этапе авиакомпания установит частоту полетов между Москвой и Краснодаром в диапазоне от одного до трех рейсов в сутки, с последующим расширением до пяти ежедневных рейсов, отмечает «Аэрофлот». Рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Краснодар будут выполняться ежедневно. На направлениях из Казани, Красноярска, Новосибирска и Уфы частота полетов составит три-четыре рейса в неделю.
Кроме того, с 19 сентября из Москвы в Краснодар планирует начать летать «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»). Сообщила о намерении возобновить полеты в этот город и S7, не уточнив дату их запуска.
После введения ограничений в конце февраля 2022 г., гражданское авиасообщение было приостановлено в 11 аэропортах юга и центральной России. В мае 2024 г. возобновил работу аэропорт Элисты, а в июле 2025 г. – аэропорт Геленджика. По данным Минтранса, на начало сентября аэропорт Элисты обслужил более 43 000 пассажиров, а Геленджик – более 77 000 человек.
В настоящий момент остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.
Открытие аэропорта Краснодара до конца 2025 г. могло бы привлечь до миллиона туристов, говорил ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, запуск аэропорта в Геленджике оказал положительное влияние на ситуацию, но именно Краснодар способен радикально изменить туристическую логистику на федеральном уровне («Ведомости» писали об этом 10 июля). Среди прочего, открытие аэропорта в Краснодаре снизит нагрузку на Сочи и Минводы, а также обеспечит туристам комфортный путь в Крым, отмечал эксперт.
Открытие аэропорта Краснодара заберет часть трафика Сочи, поскольку многим туристам неудобно лететь в Адлер, а потом ехать в другие города на Черном море на поезде или автобусе, говорит главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
При полете из европейской части России, в частности, из Москвы, самолеты по-прежнему будут делать крюк, облетая бесполетную зону на юге в целях безопасности, полагает Шатилин. «Безусловно, время полета будет вдвое дольше, чем раньше», – уточняет он. Этот недостаток не коснется международных рейсов из Краснодара в Ереван, Дубай и Стамбул, о планах запустить которые также сообщал «Аэрофлот», а также для рейсов в Краснодар из Сибири и Урала, отмечает эксперт.
Как уточнили в «Аэродинамике», компания продолжает строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта «Краснодар». На данный момент его готовность оценивается в 41,5%. Ввести его в эксплуатацию планируется во второй половине 2027 г. Общий бюджет строительства превышает 60 млрд руб.
Пассажиропоток аэропорта «Пашковский» в последний полный год работы (2021 г.) составил чуть более пяти миллионов человек. Для сравнения, в 2020 г. он был на уровне 3,08 млн пассажиров, в 2019 г. – 4,64 млн человек.