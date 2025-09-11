Аэропорт Краснодара возобновляет работу

При полете из европейской части России, в частности, из Москвы, самолеты по-прежнему будут делать крюк, облетая бесполетную зону на юге в целях безопасности, полагает Шатилин. «Безусловно, время полета будет вдвое дольше, чем раньше», – уточняет он. Этот недостаток не коснется международных рейсов из Краснодара в Ереван, Дубай и Стамбул, о планах запустить которые также сообщал «Аэрофлот», а также для рейсов в Краснодар из Сибири и Урала, отмечает эксперт.