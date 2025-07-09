Минтранс сообщил о планах по открытию аэропорта Геленджика

Минтранс сообщил о планах по открытию аэропорта ГеленджикаЭто поможет разгрузить аэропорт Сочи и наземный транспорт в регионе
Аэропорт Геленджика, закрытый с конца февраля 2022 г., в ближайшее время будет открыт для выполнения внутренних рейсов, говорится в сообщении Минтранса от 9 июля. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД, отмечает ведомство. Минобороны не возражает против открытия аэропорта в Геленджике, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к руководству министерства.
Минтранс также напоминает, что новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 г., это позволило в 2 раза увеличить пропускную способность аэропорта. Работы по обновлению инфраструктуры должны быть завершены до конца 2025 г., говорится в сообщении. По итогам последнего полного года работы (2021 г.) аэропорт обслужил 1,04 млн пассажиров, что более чем в 2 раза больше по сравнению с 2020 г. Наибольший объем перевозок в том году пришелся на S7, «Ютэйр» и «Аэрофлот».
Первым в Геленджик начнет летать «Аэрофлот» из Москвы, сообщила компания. Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных самолетах Airbus A320 в двухклассной компоновке. Продажа билетов открыта 9 июля. Ожидается, что первый рейс будет выполнен 18 июля, последующие – 20 и 23 июля, а с 25 июля полеты станут ежедневными. Второй рейс добавится с 6 августа, а с 8-го он также станет ежедневным до середины сентября, следует из сообщения перевозчика.
S7 следит за ситуацией с открытием аэропорта и прорабатывает возможные варианты выполнения рейсов в Геленджик, говорит представитель авиакомпании. «Ведомости» направили вопросы в «Ютэйр» и Росавиацию.
Аэропорт Геленджика на начальном этапе сможет принимать не более трех рейсов в день, сказал гендиректор аэропорта Иван Таранченко на встрече с главой Геленджика Алексеем Богодистовым 9 июля. Запись встречи опубликована в его Telegram-канале. По словам Таранченко, новый аэровокзальный комплекс планируется открыть одновременно с возобновлением перевозок. Аэропорт ожидает заключения Росавиации для начала формирования расписания полетов, добавил он.
Крупнейшим совладельцем ООО «Аэропорт Геленджик», которому принадлежит аэропорт, является ВТБ с долей в 49,5%, 40% – у банка «Россия», 10% – у компании «Мирус» Таймураза Боллоева. Член правления ВТБ Виталий Сергейчук лишь сообщил через представителя, что, по расчетам банка, «каждый вложенный в транспортную инфраструктуру рубль может принести до 3 руб. социального эффекта». О готовящемся открытии аэропорта в комментарии топ-менеджера ВТБ не упоминается.
Это не первая попытка возобновить полеты в один из 11 закрытых с 24 февраля 2022 г. аэропортов Юга России. В декабре 2023 г. должен был быть открыт один из крупнейших аэропортов – «Пашковский» в Краснодаре. Туда даже совершила пробный рейс авиакомпания «Азимут», но в итоге «Пашковский» остался закрытым. Источники «Ведомостей» связывали это с тем, что его открытие не удалось согласовать с военными.
В итоге первым после начала СВО был открыт аэропорт Элисты – в мае 2024 г. По данным Минтранса, за первое полугодие 2025 г. он обслужил около 29 000 человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса. Закрытыми остаются, не считая Геленджика, девять аэропортов – Анапы, Ростова-на-Дону, Симферополя, Краснодара, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска и Липецка.
Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов 7 июля по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым написал в своем Telegram-канале, что готов немедленно перезапустить работу аэропорта в Симферополе при наличии соответствующего распоряжения от главы государства.
Даже несмотря на то что у российских авиакомпаний сейчас нет проблем с выбором направлений для полетов, открытие аэропорта в Геленджике позволит запустить рейсы, которые будут востребованы у пассажиров, считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. По его словам, аэропорт на Черноморском побережье будет востребован даже в условиях экологических проблем, связанных с загрязнением моря мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 г. Пантелеев также допускает, что в ближайшее время, пока не начнут работу аэропорты Краснодара и Анапы, Геленджик может получить дополнительную загрузку за счет жителей региона, которые ранее для поездок по России пользовались аэропортом Сочи или наземным транспортом. Повышение равномерности загрузки благоприятно скажется на финансовых показателях оператора аэропорта, полагает эксперт.
Когда аэропорт Геленджика будет действительно открыт, он поможет разгрузить Сочи, который пока является единственным действующим аэропортом для всего Черноморского побережья России, соглашается главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин. По его словам, открытие Геленджика не даст существенного прироста пассажиропотока, но позволит частично перераспределить небольшие провозные емкости в его пользу.
В подготовке статьи участвовали Алексей Никольский и Артем Кульша