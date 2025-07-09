Минтранс сообщил о планах по открытию аэропорта Геленджика

Даже несмотря на то что у российских авиакомпаний сейчас нет проблем с выбором направлений для полетов, открытие аэропорта в Геленджике позволит запустить рейсы, которые будут востребованы у пассажиров, считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. По его словам, аэропорт на Черноморском побережье будет востребован даже в условиях экологических проблем, связанных с загрязнением моря мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 г. Пантелеев также допускает, что в ближайшее время, пока не начнут работу аэропорты Краснодара и Анапы, Геленджик может получить дополнительную загрузку за счет жителей региона, которые ранее для поездок по России пользовались аэропортом Сочи или наземным транспортом. Повышение равномерности загрузки благоприятно скажется на финансовых показателях оператора аэропорта, полагает эксперт.