Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт в Геленджике

9 июля Минтранс заявил о подготовке к возобновлению работы воздушной гавани в Геленджике. В ведомстве также анонсировали старт продажи билетов на рейсы, связанные с этим аэропортом, после публикации извещения. По данным министерства, возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.