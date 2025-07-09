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Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт в Геленджике

По оценкам РСТ, бронирование туров в Геленджик может увеличиться в 1,5-2 раза
Ведомости

Росавиация выпустила извещение, согласно которому аэропорт в Геленджике начнет прием и выпуск гражданских самолетов с 10 июля. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В Росавиации отметили, что рейсы будут выполняться регулярно с 08:30 до 20:00 мск.

«Аэрофлот» первым из российских авиакомпаний объявил о возобновлении регулярных рейсов. Первый рейс будет выполнен 18 июля. Следующие рейсы состоятся 20 и 23 июля, а с 25 июля полеты станут ежедневными. 

Российский союз туриндустрии (РСТ) прогнозирует, что в случае открытия аэропорта в Геленджике турпоток в Краснодарский край вырастет в 1,5 – 2 раза.

9 июля Минтранс заявил о подготовке к возобновлению работы воздушной гавани в Геленджике. В ведомстве также анонсировали старт продажи билетов на рейсы, связанные с этим аэропортом, после публикации извещения. По данным министерства, возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.

Аэропорт входит в число тех воздушных гаваней, которые с 2022 г. перестали принимать самолеты для обеспечения безопасности пассажиров. Всего на юге России их было 11: в Анапе, Брянске, Белгороде, Воронеже, Курске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Симферополе, Геленджике и Элисте.

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